Ruska državljanka uhapšena po potjernici Interpola

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala uhapsili su državljanku Rusije O.A. (37), za kojom je moskovski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, međunarodna potjernica za O.A. raspisana je radi obezbeđenja njenog prisustva u krivičnom postupku.

„Koji se vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivična djela prevara izvršena od strane organizovane grupe u velikim razmjerama i falsifikovanje dokaza, što je uključivalo ozbiljne posljedice“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je O.A. uhapšena u srijedu u Podgorici, a jutros je sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji joj je odredio ekstradicioni pritvor.

