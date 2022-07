Rudović: Odluka o pomoći medijima u skladu sa propisima

Podgorica, (MINA) – Odluka o pomoći komercijalnim medijima koji svoj signal emituju putem Radio difuznog Centra (RDC), donesena je u skladu sa propisima, saopšteno je iz Ministarstva kulture i medija.

Centar za građansko obrazovanje pozvao je Ministarstvo kulture i medija da preispita odluke Vlade Vlade Zdravka Krivokapića u vezi sa pomoći komercijalnim medijima koji svoj signal emituju putem RDC-a.

Generalni direktor za medije u tom resoru, Neđeljko Rudović, kazao je da je Odlukom Vlade od 22. aprila ove godine usvojen predlog ministarstva nadležnog za medije da se pomognu ukupno 33 aktivna komercijalna emitera, radio i tv, koji svoje signale emituju putem RDC-a.

„Odluka je pripremio Direktorat za medije, nakon konsultacija i zvanične komunikacije, između ostalih, i sa Agencijom za zaštitu konkurencije (AZK), kako bi se sprovela po proceduri za dodjelu državne pomoći de minimis, koja iznosi do 200 hiljada EUR po korisniku“, rekao je Rudović.

Kako je naveo, pomoć za te medije iznosi 400 hiljada EUR i njome se pokrivaju ravnomjerno obaveze svih komercijalnih emitera prema RDC-u, to jest najmanje seda godišnjih faktura.

Rudović je kazao da je to dio paketa pomoći kojim su obuhvatili sve medije, a druga dva paketa su realizovana kroz konkurse za sprečavanje negativnih posljedica koronavirusa i širenja dezinformacija.

„Nakon što smo obezbijedili neophodne uslove da se jednom odlukom objedine svi aktivni komercijalni emiteri koji svoj signal emituju putem RDC-a, ovom odlukom istovremeno se i opozvala prethodna odluka Vlade, da se pokriju obaveze prema RDC-u samo za tri najveća komercijalna TV emitera sa nacionalnom pokrivenošću“, precizirao je Rudović.

On je, kako prenosi PR centar, kazao da je prije usvajanja zaključaka pribavljeno je izjašnjenje AZK da Agencija, shodno propisima, ne daje saglasnost za dodjelu državne pomoći male vrijednosti, kao i neophodno mišljenje Ministarstva finansija.

Rudović je kazao da su od svih korisnika pomoći, prema instrukcijama AZK, prikupljeni popunjeni obrasci da tokom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine nijesu bili korisnici državne pomoći u iznosu koji prelazi 200 jiljada EUR.

On je rekao da će sve podatke o realizovanoj pomoći emiterima Ministarstvo kulture i medija unijeti u registar de minimis pomoći u trenutku kada pomoć bude realizovana.

„Zaključkom Vlade od 22. aprila utvrđeno je da je Ministarstvo finansija dužno da uplati 400 hiljada EUR RDC-u do kraja godine, radi preuzimanja obaveza medija prema RDC-u tokom 2022. godine“, kazao je Rudović.

Riječ je, kako je naveo, o preuzimanju obaveza medija tokom 2022. godine, a ne o pokrivanju dugova.

„Cijenimo aktivnosti nevladinog sektora i njihov doprinos da se medijski sektor uredi po mjeri razvijenih demokratskih društava“, dodao je Rudović u saopštenju.

