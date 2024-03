Rožajska policija pronašla 40 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Rožajska policija pronašla je sinoć u napuštenom objektu 40 kilograma marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su sinoć, oko 19 sati i 15 minuta, službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, u saradnji sa saobraćajnom patrolom policije, pretražili teren u blizini magistralnog puta Rožaje – Berane.

„U jednom napuštenom objektu pronašli su 45 pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine 40 kilograma“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je vještačenje droge i sprovođenje drugih neophodnih radnji u cilju identifikacije osoba koje se mogu dovesti u vezu sa događajem.

„Takođe, postupajući tužilac kvalifikovao je krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da službenici rožajske policije preduzimaju intenzivne aktivnosti u cilju rasvjetljavanja tog djela.

