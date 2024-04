Ronioci izvukli iz Morače tijelo muške osobe

Podgorica, (MINA) – Ronioci Regionalnog ronilačkog centra (RRC) izvukli su danas iz Morače tijelo muške osobe za kojom se tragalo od nedjelje, kada je prijavljen nestanak.

Danilo Mijajlović iz RRC-a kazao je da je tijelo pronađeno u blizini mosta Luča, u Donjoj Gorici, i da je predato nadležnim organima na dalje postupanje.

On je u saopštenju naveo da su, pored ronilaca RRC-a, u pretragu bili uključeni pripadnici Uprave policije i službe zaštite i spašavanja Glavnog grada i Nikšića.

„Kao i mnogi mještani koji su svoj doprinos dali koristeći svoje čamce u površinskoj pretrazi“, dodao je Mijajlović.

