Rodić: Rano govoriti o izručenju južnokorejskih državljana

Podgorica, (MINA) – Advokat južnokorejskih državljana Do Kvona i Hond Čan Juna, Goran Rodić kazao je da je još je rano govoriti o tome da li će i kojoj državi njegovi branjenici biti izručeni.

Osnovni sud je danas, prvostepenom presudom, osudio Do Kvona i Hond Čan Juna na po četiri mjeseca zatvora zbog krivičnog djela falsifikovanje isprava.

Rodić je novinarima, ispred Osnovnog suda nakon izricanja presude, kazao da će presuda biti izrađena u zakonskom roku od 30 dana.

“Nešto bliže o tome šta ćemo uraditi kada dobijemo presudu, znaćemo nakon konsultacija sa našim klijentima po pitanju eventualnog izjavljivanja žalbe na odluku”, rekao je Rodić, podsjećajući da je u toku ekstradicioni postupak u kojem je njegovim branjenicima takođe određen pritvor.

Upitan kako će izgledati taj ekstradicioni postupak i da li će Do Kvon i Hond Čan Jun biti izručeni Južnoj Koreji ili Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Rondić je odgovorio da je ekstradicioni postupak potpuno nezavistan od postupka pred Osnovnim sudom.

“Još je rano govoriti o tome da li će i kome biti izručeni. Dobili smo obavještenje od suda da bi konačno sjutra trebalo da dođemo u posjed i da se upoznamo sa ekstradicionim spisima, pa tek onda možemo da nešto pričamo na tu temu”, rekao je Rodić.

On je, upitan da li je Do Kvon u petak tokom saslušanja odgovorio da li je poslao pismo o navodnom finansiranju kampanje lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića, odgovorio da su obavezani da sadržaj saslušanja ne dijele u javnost.

“U odnosu na sve spekulacije koje su se pojavljivale u medijima od 5. juna do tog dana, a koje su se prije svega se odnosile na evenutalno nezakonito finansiranje političkih kampanja, već sam rekao da je on (Do Kvon) to negirao. A izjašnjavao se detaljno tužiocu o pismu, sadržaju pisma, ko ga je pisao i kako je nastalo”, kazao je Rodić.

