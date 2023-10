Rješavanje problema apatridije zajednički cilj

Podgorica, (MINA) – Nacionalne vlasti i predstavnici civilnog sektora iz regiona, na konferenciji u Skoplju, obavezali su se da će riješiti sve poznate slučajeve apatridije u Jugoistočnoj Evropi i preduzeti mjere kako bi spriječili da se djeca rađaju bez državljanstva.

Kako je saopšteno iz Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), nacionalne vlasti i predstavnici civilnog društva iz Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije sagledali su dosadašnja dostignuća u regionu.

Navodi se da su nacionalne vlasti i predstavnici civilnog društva, na konferenciji o iskorijenjivanju apatridije u Jugoistočnoj Evropi, identifikovali djelovanja potrebna za zagovaranje boljeg pristupa građanskoj dokumentaciji, što je osnovno ljudsko pravo za sve.

Predsjedavajući OEBS-a, ministar spoljnih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani rekao je da je apatridija globalni fenomen koji pogađa milione ljudi, lišavajući ih njihovih osnovnih prava, pristupa osnovnim uslugama i iznad svega dostojanstva.

“Rješavanje problema apatridije je naša zajednička borba i nastojanje. Samo zajedničkim radom, uz dobru vjeru i iskrene napore, možemo ispuniti našu zajedničku misiju da otklonimo taj problem”, kazao je Osmani.

Pomoćnica Visokog komesara za zaštitu u UNHCR-u Gilian Trigs istakla je da ima još mnogo posla u iskorijenjivanju apatridije.

Prema njenim riječima, stalna politička volja neophodna je za prevenciju i iskorijenjivanje apatridije.

“Apatridija se može riješiti potezom olovke, ako su vlade spremne da preduzmu mjere za rješavanje problema” rekla je Trigs.

Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine Kairat Abdrakhmanov kazao je da, sprečavajući i rješavajući pitanje apatridije u populaciji nacionalnih manjina, države članice OEBS-a ne samo da podržavaju principe jednakosti i pravde, već i doprinose dugoročnom miru, stabilnosti i socijalnoj koheziji.

„Zbog toga je važno da svi zajedno radimo na tome da nacionalne manjine u regionu, a ovdje govorimo posebno o Jugoistočnoj Evropi, imaju pristup nacionalnosti. To će ojačati naše napore da promovišemo inkluzivna društva i podstaknemo zdrav osjećaj pripadnosti”, rekao je Abdrakhmanov.

Direktor ODIHR-a Mateo Mekaci naveo je da ljudi bez državljanstva često ostaju nevidljivi u društvima i ne mogu da uživaju puni spektar svojih ljudskih prava.

Kako je istakao, pravo na državljanstvo je sadržano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i svaka zemlja OEBS-a se obavezala da će to pravo osigurati.

“ODIHR će nastaviti da podržava zemlje širom regiona OEBS-a u njihovim naporima da spriječe i okončaju apatridiju”, kazao je Mekaci.

Šef Misije OEBS-a u Skoplju Kilian Val naveo je da je u Sjevernoj Makedoniji napravljen značajan napredak.

Ta država je, prema njegovim riječima, ubrzala proces registracije, pokazujući da “nezamislivo postaje ostvarivo” kada svi relevantni akteri sarađuju, uključujući ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, Skupštinu, misije ODIHR i UNHCR.

“Nekoliko najboljih praksi može se izvući iz uspjeha Sjeverne Makedonije, i nadam se da mogu inspirisati druge”, kazao je Val.

Kako je saopšteno, od usvajanja Zagrebačke deklaracije o pristupu civilnoj dokumentaciji i registraciji u Jugoistočnoj Evropi 2011. godine, više od šest hiljada osoba bez državljanstva steklo je, ili im je potvrđeno državljanstvo.

“A zemlje širom regije preduzele su važne korake da uklone diskriminaciju iz postupaka registracije rođenja, obezbijede civilnu dokumentaciju bez diskriminacije i usvoje mjere zaštite za sprječavanje apatridije u djetinjstvu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sada, nakon pristupanja 2020. godine Sjeverne Makedonije Konvenciji o smanjenju broja osoba bez državljanstva iz 1961, sve zemlje Jugoistočne Evrope potpisnice obje Konvencije UN-a o apatridiji iz 1954. i 1961.

Iz UNHCR-a i OEBS-a poručili su da su spremni da pruže podršku i pomoć vladama i drugima, kako bi okončali apatridiju.

“Pridruživanjem Globalnoj alijansi za okončanje apatridije, novoj inicijativi koja nastoji da ubrza pronalazak rješenja za adresiranje problema apatridije, vlade imaju priliku da obnove svoju posvećenost tom cilju”, kaže se u saopštenju.

Konferenciju o iskorijenjivanju apatridije u Jugoistočnoj Evropi organizovali su UNHCR, Misija OEBS-a u Skoplju, Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine (HCNM) i ODIHR, pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg OEBS-a Sjeverne Makedonije.

