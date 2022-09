Riješiti problem neadekvatnog obezbjeđenja prostorija tužilaštava

Podgorica, (MINA) – Napad na tužiteljku Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici potvrda je da državni tužioci rade u nebezbjednom ambijentu i otežanim uslovima, što nameće potrebu da se konačno riješi problem neadekvatnog obezbjeđenja prostorija tužilaštava, kazala je vršiteljka dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović.

Ona je Vijestima rekla da su sredstva za popunjavanje Službe za poslove tužilačkog obezbjeđenja prethodnih nekoliko godina više puta tražena, ali da odobrena nijesu dovoljna za formiranje službe čijim bi se funkcionisanjem riješio dugogodišnji problem s kojim se suočavaju sva državna tužilaštva.

Jovanović je pozvala sve one, kako je navela, koji pružaju deklarativnu podršku Državnom tužilaštvu, da tu podršku konkretizuju kroz neophodno poboljšanje uslova u kojima tužioci rade.

Tužiteljka ODT-a Podgorica M. J. napadnuta je u srijedu u svojoj kancelariji kada je osumnjičeni D. K. bez poziva ušao u zgradu tužilaštva, a potom prijetio i vrijeđao tužiteljku.

Verbalni napad trajao je sve dok nijesu stigli službenici Uprave policije, koji su priveli D. K.

Njemu se na teret stavlja napad na službeno lice u vršenju službene radnje.

Rukovodilac ODT u Podgorici Duško Milanović potvrdio je Vijestima da niko ne obavlja poslove obezbjeđenja u tom tužilaštvu.

”Iako je Zakonom o državnom tužilaštvu propisano organizovanje poslova obezbjeđenja u državnim tužilaštvima, te poslove u ODT-u Podgorica ne obavlja nijedna osoba tako da su državni tužioci i administrativno osoblje potpuno nezaštićeni u službenim prostorijama i često izloženi riziku prilikom obavljanja dužnosti”, kazao je Milanović.

On je naglasio da ovo nije izolovan slučaj napada na tužioce, kako u ODT-u Podgorica tako i u drugim tužilaštvima, gdje nema nikakvog obezbjeđenja kancelarija, službenih ulaza.

Milanović je rekao da je Tužilački savjet upoznat sa tim da nemaju osobu zaposlenu na poslovima obezbjeđenja.

„Neophodno je hitno organizovati obezbjeđenje lica i imovine ovog tužilaštva”, poručio je šef ODT-a Podgorica.

Osim Podgorice, ODT Kotor, Cetinje i Pljevlja nemaju nikakvo obezbjeđenje na ulazu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS