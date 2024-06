Rezolucija politička kalkulacija zarad opstanka na vlasti

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o Jasenovcu je pokušaj opravdavanja parlamentarne većine za glasanje Vlade u Ujedinjenim nacijama (UN) o Rezoluciji o Srebrenici i politička kalkulacija parlamentarne većine zarad opstajanja u vlasti, ocijenili su poslanici crnogorske opozicije.

U Skupštini Crne Gore raspravlja se o rezoluciji o Jasenovcu koju je predložila parlamentarna većina.

Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da ono što danas usvaja Skupština predstavlja znak ne sjećanja, nego obaveze prema prošlosti „koja nas, svidjelo se to nekome ili ne, proganja“.

„Ovo je naš otpor prema relativizaciji genocida u Jasenovcu, jer se godinama od nekih kvaziistoričara u Hrvatskoj pokušava smanjiti broj srpskih žrtava. Jasenovac se pokušava predstaviti kao zabavno-kulturni kompleks“, dodao je Knežević.

On je naveo da „konačno rješenje srpskog naroda počelo mnogo ranije nego Hitlerovo protiv Jevreja“.

„Model je bio trećinu Srba ubiti, trećinu pokatoličiti, trećinu protjerati, i dobro im je išlo, i pokušali su taj model primijeniti u Bljesku i Oluji, i sada se neko ljuti što smo se, poslije hiljada rezolucija u ovom domu, usudili da govorimo o srpskim žrtvama“, kazao je Knežević.

On je rekao da je rezolucija protiv ljudskog zla i nacista iz Njemačke, Hrvatske, Austrije, ali i protiv svakog Srbina koji je u ime srpstva počinio najgnusiji zločin.

Knežević je rekao da mu nije problem da to kaže, ali je problem kada se govori o srpskim žrtvama.

„Jer su naše žrtve lakše na svakim na vagama nego sve druge žrtve“, dodao je Knežević.

Poslanik Građanskog pokreta URA Dritan Abzović pozvao je da se stvar ne banalizuje.

„Što se mene tiče mislim da je u Jasenovcu počinjen genocid, imao je za cilj da u potpunosti istrijebi jednu grupaciju, a tamo je bilo i više etničkih grupa, nijesam vidio da ste u rezoluciji naveli građane Crne Gore“, rekao je Abazović.

On je kazao da nije problem u osudi genocida u Jasenovcu.

„Jer je to klasična politička trgovina i pokušaj opravdavanja parlamentarne većine za glasanje u UN-u za Rezoluciju u Srebrenici“, dodao je Abazović.

On je rekao da izuzima Kneževića iz te priče, jer ne želi da ga stavlja u rang sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem.

„Znate zašto se za Vidovdan ovo kandidovalo, jer je Knežević rekao da je jun zadnji rok. Mandić je zamolio da makar izdrži do kraja juna. Knežević nije želio da trguje, bio je jasan u vezi sa glasanjem Vlade oko Srebrenice, za razliku od Mandića koji je između fotelje i odbrane nacionalnih interesa srpskog naroda, izabrao fotelju“, kazao je Abazović.

On je rekao da je rezolucija o Jasenovcu data kao kompenzacija i upitao „zašto Jasenovac nije dio sporazuma parlamenatarne većine“.

„Građani, znate da ne pravim nikakvu razliku između bilo koga, ali mi je žao da preko nevinih žrtava, Skupština pravi trgovine i brani pozicije koje je nemoguće odbraniti“, naveo je Abazović.

On je rekao da je premijer Milojko Spajić obmanuo Hrvatsku i da je rekao „dajte nam IBAR, nećemo glasati za rezoluciju o Jasenovcu“.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da o Jasenovcu ne postoji nijedna riječ koja je dovoljna teška.

„Jasenovac je vječna opomena gdje nas mržnja može odvesti, svaki pokušaj da o mržnji govorimo riječima, uzaludan je“, baveo je Bogdanović.

On je rekao da je metodika ubijanja u Jasenovcu, svih uzrasta i svih naroda, zaprepastila i najveće Hitlerove krvnike.

Bogdanović je kazao da je rezolucija opomena svijetu na šta je spreman ljudski um kada nije ograničen zakonima, moralom i institucijama.

„Ovo je institucionalna potvrda da nijedan narod i država ne smije niti može biti geonocidan“, kazao je Bogdanović.

Jasenovački genocid, kako je dodao Bogdanović, tema je pomračenja uma čitave jedne političke generacije.

Poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović rekla je da je Jasenovac ne predstavlja incident, već politiku uništenja nepoželjnih naroda- Srba, Jevreja, Roma i zato je, kako je dodala, SNP uložio amandamane.

„Njima se naglašava sistemski karakter stradanja na način što se osuđuje genocid koji se dogodio u Jasenovcu ali i u drugim stratištima u NDH. Treba jasno reći da iza logora, kojih je bilo preko 30 u NDH, nije bila neodgovorna grupa ekstremista, već dobro organizovani državni projekat“, kazala je Kaluđerović.

Ona je rekla da su ustaše u logorima prevazišle sve ono što i najbolesniji um nije mogao da sprovede po pitanju brutalnosti kojima su ljudi ubijani.

Kaluđerović je rekla da su nad srpskim narodom vršeni najveći genocidi koji su nekažnjeni.

„Ni pravna ni moralna terminologija ne poznaju primjerenu kvalifikaciju za ovakvu neljudskost. Zato pozivam poslanike da podrže i rezoluciju i amandmane SNP-a“, rekla je Kaluđerović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković rekao je da ne zna da postoji istorijski revizionizam po pitanju Jasenovcu.

On je kazao da danas imamo „jednu predstavu za javnost“.

„Ovo nema nikakve veze sa istorijskim činjenicama i sa kulturom sjećanja. Ovo još manje ima veze sa državnim interesima Crne Gore, ovo ima veze isključivo sa trulim kompromisima vladajuće većine“, rekao je Vuković.

On je prekao da je Crna Gora dobila IBAR prije neki dan i da je to početak kraj puta učlanjenja u EU.

„To će zavisiti od naše spremnosti da se posvetimo reformama i od političke volje onih koji su već unutra, a među njima je i Hrvatska, koja je podržala Crnu Goru da postane dio NATO-a i koja podržava EU put“, rekao je Vuković.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da niko od njih nema problem da jasno kaže šta se dogodilo u Jasenovcu, Dahau i Mathauzenu.

„Ljudska žrtva je svaka ista. Crna Gora je danas zemlja čuda. Danas činjenicu da je Jasenovac dio Holokausta, od nas koji smo ideološki nasljednici pobjednika u Drugom svjetskom ratu, brane ideološki nasljednici onih koji su sarađivali i sa ustašama i fašistima“, rekao je Zirojević.

On je kazao da je ova rezolucija politički odgovor na glasanje Crne Gore u UN-u na Rezoluciju o Srebrenici.

Zirojević je rekao da bi pravi naziv rezolucije trebalo da bude rezolucija za očuvanje fotelja svih u parlamentarnoj većini jer je, kako je dodao, to sasvim izvjesno jedini cilj rezolucije.

„Ono što se dogodila u logorima iz tog perioda je osudila cijela svjetska javnost, uključujući i crnogorsku. I džaba se dio parlamentarne većine pravda pred Hrvatskom. Čuli ste hrvatske zvaničnike šta oni misle o onome šta vi danas radite, a tek ćemo da vidimo kakve će biti posljedice ako usvojite ovu rezoluciju, mimo interesa Crne Gore“, dodao je Zirojević.

Poslanik DPS Nikola Rakočević rekao je da su taoci političke igre parlamentarne većine.

„Ovom rezolucijom uništavate finalno kredibilitet i međunarodni imidž Crne Gore. Hrvatska, članica EU, uputila je protestnu notu, prije toga BiH. Posvađani smo sa Kosovom, vjerovatno i sa Albanijom, Srbijom, to su djela Vlade i parlamentarne većine, a uradili smo tako mnogo u posljednjih 25-30 godina“, rekao je Rakočević.

On je kazao da je rezolucija alibi da bi se ostalo u vlasti.

„U UN-u je bila rezolucija o Srebrenici jer taj genocid uporno negiraju ne samo neki u regionu nego i svijetu“, kazao je Rakočević.

On je dodao da ono što se u Jasenovcu desilo ne negira niko pa ni hrvatski državni vrh.

„To je razlika u svijesti, civilizacijskom stadijumu u kojem se nalaze dvije politike. Zbog toga politička kalkulacija na račun žrtava genocida i Srebrenici, nije prihvatljiva“, naveo je Rakočević.

Poslanik HGI Adrijan Vuksanović rekao je da rezolucija ima nekoliko manjkavosti, kao i ona o genocidu u Pivi i Velici kada nije naznačen doprinos četničkih snaga tih zločinima.

„Hrvatska na pravi način je komemoriše sve što se desilo u Jasenovcu, tamo je cjelokupan državni i crkveni vrh. To je pravi način kako treba da se ponaša prema tamnim strnama vlastite istorije, biće dobro da i tim putem krene jednom i Srbija“, dodao je Vuksanović.

On je rekao da Hrvatska i hrvatski narod dobro zna da ovo danas ne radi Crna Gora.

„Ovo danas rade oni koji su servilni Aleksandru Vučiću“, kazao je Vuksanović.

On je rekao da će napustiti salu kada bude glasanje o rezoluciji.

