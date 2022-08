Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, registrovana 634 nova slučaja infekcije koronavirusom.

U istom periodu nije prijavljen nijedan smrtni ishod povezan sa kovid infekcijom.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom petka završile analizu i dostavile rezultate za 1.779 uzorka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 195, Nikšića 91, Bara 50, Herceg Novog 38, Budve 35, Pljevalja 34, Bijelog Polja 25, Tivta 24, Danilovgrada 23, Ulcinja 22, Berana 21, sa Cetinja 19, iz Kotora i Rožaja po 15.

U Kolašinu je registrovano osam novih slučajeva koronavirusa, u Tuzima pet, u Mojkovcu, Petnjici i na Žabljaku po tri, u Andrijevici dva i u Gusinju, Plavu i Plužinama po jedan.

Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za petak je iznosio 34,68 odsto.

“Tokom petka IJZ-u nije prijavljen nijedan smrtni ishod povezana sa infekcijom koronavirusom”, kaže se u saopštenju.

Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.758.

Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 783 pacijenta.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 4.807.

Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 269.213.

U Podgorici je trenutno aktivno 1.569 slučajeva zaraze koronavirusom, Nikšiću 690, Baru 396, Budvi 352, Herceg Novom 245, Bijelom Polju 213, Beranama 199, Pljevljima 186, Tivtu 156, na Cetinju 146, u Ulcinju 145, Kotoru 128, Danilovgradu 118.

U Rožajama su aktivna 64 slučaja zaraze koronavirusom, Tuzima 42, Kolašinu 32, Andrijevici 30, Mojkovcu 24, Plavu 22, Plužinama 18, Petnjici 11, Šavniku deset, na Žabljaku devet i u Gusinju dva.

Iz IJZ-a su kazali da laboratorije Odjeljenja za molekularnu dijagnostiku Centra za medicinsku mikrobiologiju Instituta, uz podršku programa ECDC, redovno rade sekvenciranje genoma koronavirusa.

“U Crnoj Gori je od 11.juna ove godine detektovano dominantno prisustvo BA. 5.1 Omicron varijante, dok se sporadično javlja BA.2 Omicron varijanta SARS-CoV-2”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ni u jednom uzorku do sad nije dokazano prisustvo BA.75 (Kentaur) podvarijante Omicron-a.

IJZ, kako su kazali, nastavlja da prati situaciju vezano za pojavu novih sojeva koronavirusa u Crnoj Gori i u skladu sa dobijenim podacima redovno će izvještavati javnost.

Iz IJZ-a su apelovali na građane da poštuju važeće protivepidemijske mjere i vakcinišu se protiv COVID- 19, posebno osobe u povećanom riziku od razvoja teških kliničkih formi bolesti – osobe sa komorbiditetima, hroničnim bolestima i imunodeficijencijom.

