Registrovan treći slučaj morbila od početka godine

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) registrovao je u petak treći slučaj obolijevanja od morbila u Crnoj Gori od početka godine.

Iz IJZ je saopšteno da je prisustvo morbila dijagnostikovano kod dvadesetčetvorogodišnje osobe sa mjestom prebivališta u Rožajama, hospitalizovane u Kliničko-bolničkom centru Berane.

Kako su naveli iz Instituta, vakcinalni status oboljelje osobe protiv morbila nije poznat.

„Ovo je treći registrovani slučaj u ovoj godini, a ukupno 38 u posljednjih 11 mjeseci“, kaže se u saopštenju.

Od početka godine, osim u Rožajama, po jedan slučaj morbila registrovan je u Podgorici i Bijelom Polju.

Iz IJZ su kazali da trenutni obuhvat prvom dozom vakcine protiv morbila, zauški i rubele (MMR) u Crnoj Gori kod djece predškolskog uzrasta iznosi 58,1 odsto, kod djece u osnovnoj školi 87,9 odsto, dok u srednjoj školi iznosi 91,6 odsto.

Prema njihovim riječima, 27,7 hiljada djece uzrasta od jedne do 18 godina nijesu primila nijednu dozu MMR vakcine.

Kako su istakli iz IJZ, registruje se pad vakcinacije i drugom dozom.

Iz Instituta su kazali da je vakcinacija najbolja zaštita od morbila, navodeći da je vakcina bezbjedna i djelotvorna.

Oni su naglasili da je naročito važno pravovremeno primanje vakcine.

„Potpuna vakcinacija podrazumijeva primanje dvije doze vakcine, pri čemu u redovnim okolnostima prvu dozu treba dati što prije nakon navršenih godinu, a drugu prilikom sistematskih pregleda pred polazak u školu“, pojašnjava se u saopštenju.

Iz IJZ su kazali da u kontinuitetu pozivaju roditelje da vakcinišu djecu bez odlaganja, a da nevakcinisanu djecu ne šalju u kolektive.

Oni su upozorili da rizik od pojave i širenja morbila raste sa nastavkom redovne nastave u predškolskim i školskim ustanovama.

„Osobama koje nijesu potpuno vakcinisane protiv morbila ili nemaju dokaz da su preležale ovu bolest, savjetuje se da izbjegavaju posjete oblastima sa registrovanim slučajevima obolijevanja u zemlji i inostranstvu, kao i prisustvo masovnim događajima“, navodi se u saopštenju.

