Registrovan prvi slučaj majmunskih boginja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je registrovan prvi slučaj majmunskih boginja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) i navodi da je oboljeli crnogorski državljanin i dobrog je opšteg stanja.

“Laboratorija Odjeljenja za molekularnu dijagnostiku IJZ je detektovala, a u saradnji sa Institutom za virosologiju, vakcine i serume „Torlak“ i potvrdila prvi slučaj obolijevanja od majmunskih boginja”, kaže se u saopštenju.

Crna Gora se pridružila spisku od 79 država kod kojih je registrovano ovo oboljenje.

Kako se navodi, sprovedene su sve neophodne mjere prema oboljelom i kontaktima, u cilju sprječavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti.

“Obavještene su sve nadležne institucije u skladu sa nacionalnim i međunarodnim protokolima”, kaže se u saopštenju.

Majmunske boginje obično počinje groznicom, bolovima u mišićima, umorom i glavoboljom, može se javiti bol u grlu i kašalj. Takođe, može doći do uvećanja limfnih čvorova (limfadenopatija).

U periodu od jednog do tri dana (ponekad i duže) nakon pojave groznice, kod pacijenta se razvija ospa, koja često počinje na licu (u 95 odsto slučajeva).

“Zatim se širi na ekstremitete (dlanovi i tabani u 70 odsto slučajeva) i druge dijelove tijela (oralna sluzokoža, genitalije, konjunktive, rožnjača)”, kaže se u saopštenju.

Osip prolazi kroz faze makule, papule, vezikule, pustule i kruste koje na kraju otpadnu. Bolest obično traje od dvije do četiri nedjelje.

IJZ apeluje na građane da se pridržavaju preventivnih higijensko-epidemioloških mjera i poštuju preporuke zdravstvenih institucija.

Građani se savjetuju da se o bolesti upoznaju na sajtu Instituta – www.ijzcg.me i obrate ljekaru u slučaju sumnje na obolijevanje od Majmunskih boginja.

