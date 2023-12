Region može da računa na podršku Alijanse u reformskim procesima

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan još nije dostigao potreban nivo stabilnosti, pa će fokus Alijanse biti na stvaranju uslova za uspostavljanje bezbjednog i mirnog okruženja, kazali su predstavnici zemalja Kvinte pri NATO-u na sastanku sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem.

Iz Ministarstva odbrane saopštili su da se Krapović sa predstavnicima zemalja Kvinte pri NATO-u sastao tokom drugog dana posjete Briselu.

Predstavnici Kvinte istakli su da će zemlje regiona i u narednom periodu moći da računaju na podršku Alijanse u svojim reformskim procesima, kao i da je u tim nastojanjima prepoznata i uloga Crne Gore, koja će sa svoje pozicije promovisati evropsku i evroatlantsku perspektivu Zapadnog Balkana.

Oni su naveli da su zadovoljni posjetom Krapovića, kao i odlučnošću Crne Gore da nastavi posvećeno da pristupa ispunjavanju zadataka koji proizilaze iz članstva u NATO-u.

Predstavnici Kvinte su kazali da je evidentan doprinos Crne Gore zajedničkim nastojanjima usmjerenim na jačanje kolektivne odbrane, a posebno imajući u vidu širok spektar globalnih bezbjednosnih izazova.

„Oni su istakli da region Zapadnog Balkana još nije dostigao potreban nivo stabilnosti pa će, shodno tome, u narednom periodu fokus Alijanse biti na stvaranju uslova za uspostavljanje bezbjednog i mirnog okruženja“, kaže se u saopštenju.

Predstavnici Kvinte ukazali su na važnost komplementarnosti NATO i aktivnosti Evropske unije (EU) u regionu, kako bi se zajedničkim zalaganjem očuvala stabilnost u ovom dijelu Evrope.

Krapović je kazao da su tokom proteklog samita donijete brojne ambiciozne odluke, ali da Crna Gora nastavlja odlučno i odgovorno da radi na njihovoj realizaciji, kako bi se zacrtani ciljevi dostigli u predviđenom roku, što je zadatak svih saveznica u narednom periodu.

Govoreći o važnosti očuvanja mira u cjelokupnom evroatlantskom području, on je istakao da se ne smije zanemariti i širi kontekst, uzimajući u obzir da se nestabilnosti u drugim regionima mogu preliti i na savezničku teritoriju.

Krapović je poručio da će Crna Gora djelovanjem pokazati da ostaje kredibilna članica NATO, kao i da će sa te pozicije snažno promovisati integraciju cjelokupnog Zapadnog Balkana.

U tom kontekstu, on je kazao da su nedavna dešavanja jasan pokazatelj da region treba i dalje da bude visoko na NATO agendi, što je potvrđeno i na ovogodišnjem samitu lidera u Viljnusu.

Krapović je istakao da će se Crna Gora zalagati za jačanje međusobnog dijaloga i saradnje u cilju prevazilaženja svih nerazumijevanja, a uzimajući u obzir značaj Zapadnog Balkana za širu bezbjednost.

„Tokom posjete sjedištu Alijanse, Krapović je imao i sastanak sa pomoćnikom generalnog sekretara NATO-a za obavještajne i bezbjednosne poslove, Skotom Brejem, sa kojim je imao i konstruktivnu i sadržajnu razmjenu mišljenja o aktuelnim bezbjednosnim dešavanjima u evroatlantskoj zoni“, kaže se u saopštenju.

