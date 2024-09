Reforma obrazovnog sistema od suštinskog značaja za napredak na EU putu

Podgorica, (MINA) – Reforma obrazovnog sistema od suštinskog je značaja za napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji (EU) jer će doprinijeti obezbjeđivanju jednakih prava i mogućnosti svoj djeci, poručio je šef predstavništva UNICEF-a u Podgorici, Mikel Servadei.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete nauke i inovacija (MPNI), Servadei je danas predvodio delegaciju UNICEF-a koja je razgovarala sa resornom ministarkom Anđelom Jakšić Stojanović.

Servadei je rekao da je razvoj nove Strategije reforme sistema obrazovanja za period 2025-2035, u konsultaciji sa svim zainteresovanima, a posebno nastavnicima, učenicima i roditeljima, ključni prioritet.

On je istakao da je reforma obrazovnog sistema od suštinskog značaja za napredak Crne Gore ka članstvu u EU, jer će uveliko doprinijeti obezbjeđivanju jednakih prava i mogućnosti svoj djeci, a posebno onoj koja žive u siromaštvu, djeci sa smetnjama u razvoju, romskoj i djeci iz drugih manjina.

Prema riječima Servadeia, reforma sistema obrazovanja neophodna je u digitalnom dobu.

„Svoj djeci i mladima treba da pružimo podršku da razvijaju životne vještine, a to podrazumijeva socio-emocionalno učenje, digitalnu pismenost izvan društvenih mreža, usmjeravanje pri izboru budućeg zanimanja i obrazovanje o klimatskim promjenama“, dodao je Servadei.

On je naveo da će UNICEF, zajedno s EU, ubrzati napore kako bi podržao MPNI da postigne taj bitan cilj.

Servadei je čestitao Jakšić Stojanović na poboljšanju školske infrastrukture i na povećanju broja medijatora za djecu iz manjinskih grupa.

On se saglasio sa Jakšić Stojanović da je za rješavanje problema transporta najugroženije djece neophodno dugoročno, sistemsko rješenje koje zahtijeva adekvatne investicije iz lokalnih i nacionalnog budžeta u budućnosti.

Jakšić Stojanović je zahvalila na dosadašnjoj saradnji sa UNICEF-om, naročito u oblastima inkluzivnog obrazovanja i zaštite djece, i istakla važnost zajedničkog rada u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja za sve učenike.

Ona je naglasila da je Ministarstvo spremno da aktivno realizuje inicijative koje promovišu prava djeteta, s posebnim akcentom na djecu iz najranjivijih grupa.

Iz MPNI su rekli da je sastanak bio prilika za potvrdu zajedničke posvećenosti ka unapređenju sistema obrazovanja i dječje zaštite u Crnoj Gori, i da je postignuta saglasnost o prioritetima dodatno ojačala osnovu za buduću saradnju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS