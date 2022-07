Razmotriće mogućnosti za unapređenje položaja vojnih penzionera

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane razmotriće mogućnosti da se, u zakonskim okvirima i u skladu sa ranije potpisanim Protokolom o razumijevanju i saradnji, unaprijedi socio-ekonomski položaj vojnih penzionera, kazao je resorni ministar Raško Konjević.

On se sastao sa predstavnicima Udruženja vojnih penzionera, Željkom Vukićem i Pavlom Bandovićem i predsjednikom nevladine organizacije Udruženje vojnih beskućnika, Dragomirom Rajačićem.

Iz Ministarstva odbrane saopštili su da je Konjević iskazao razumijevanje za probleme koji već duži period opterećuju vojne penzionere, a tiču se prvenstveno neriješenih stambenih pitanja.

„Oni koji su radni vijek utkali u izgradnju i jačanje odbramenog sistema, stuba crnogorske države, ne smiju i neće biti zaboravljeni“, poručio je Konjević.

On je istakao da će kontakt i veza, kao i briga i podrška onima koji su nekada bili dio odbrambenog sistema, biti kontinuirani.

Iz Ministarstva su naveli da je na sastanku razgovarano i o proširenju saradnje, u dijelu koji bi omogućio vojnim penzionerima da znanjem i iskustvom dalje doprinose razvoju odbrambenog sistema Crne Gore.

„Znanje i iskustvo koje vi imate su od izuzetnog značaja za Ministarstvo i Vojsku i vjerujemo da i dalje možete da doprinosite razvoju“, kaže se u saopštenju.

