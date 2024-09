Razlozi napuštanja sjednice Vlade formalni i suštinski

Podgorica, (MINA) – Ministri iz reda albanskih partija napustili su današnju sjednicu Vlade, na kojoj je odobren zahtjev za gradnju spomenika mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću, iz formalnih i suštiniskih razloga, saopšteno je iz Albanskog foruma.

Iz te partije su kazali da je formalni razlog to što materijal koji je Vladi dostavljen na razmatranje nepotpun i neuredan.

“Nema ni dokumenta o stavljanju van snage Rješenja koje se pominje, a novi materijal nije razmatran na komisijama”, naveli su iz Albanskog foruma.

Kako su kazali, suštinski razlog za napuštanje sjednice je taj što je “Amfilohije Radović sijao mržnju nazivajući pogrdnim i uvredljivim imenima Albance, Bošnjake i Muslimane, ali i Crnogorce koje kao naciju nije priznavao”.

“Iskazivao je i širio mržnju prema Zapadu i demokratskim državama i društvima i prema našim susjedima, a podržavao najnazadnije i najretrogradnije države i režime”, dodali su iz Albanskog foruma.

Oni su naveli da se Amfilohije negativno izražavao ne samo prema nacionalnim, već i svim drugim manjinama.

“Hvalio je osuđene ratne zločince i umanjivao njihove zločine”, kaže se u saopštenju.

Iz Albanskog foruma su rekli da nije bez razloga u svakom demokratskom društvu i red i propis da do podizanja spomenika bilo kome treba da prođe vremena jer se svačije djelo ispravno cijeni tek sa istorijskom distancom.

“Dakle, dovoljno je i formalnih i suštinskih razloga da akt ne bude razmatran na sjednici Vlade”, naveli su iz te partije.

Prema njihom riječima, predlog je i u suprotnosti sa sporazumom koji su potpisali da će po svakom pitanju koje dijeli imati koordinaciju s ciljem postizanja dogovora.

“Kada su iz dnevnopolitičkih razloga ignorisani i propisi, dogovor, običaji, tradicija i dosadašnji odnos unutar vladajuće koalicije nije ostalo ništa drugo bez da danas napustimo današnju sjednicu Vlade, a neće biti jedina odluka”, zaključili su iz Albanskog foruma.

