Rasvijetljeno razbojništvo nad maloljetnicima u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su E.R. (26) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo na štetu dva maloljetnika, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi, on je maloljetnicima prišao dok su prolazili kroz park i uz prijetnje ih hvatao za garderobu i tražio novac.

Iz policije su rekli da su maloljetnici dali novac E.R., nakon čega se uputio u nepoznatom pravcu.

„Par dana kasnije, E.R. na izlazu iz parka u istom dijelu grada, ponovo zaustavio iste maloljetnika kojima je uputio prijetnje po život i tijelo“, kaže se u saopštenju.

E.R. će, dodaje se, biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Iz policije su kazali da je podnijeta krivična prijava protiv J.P.(40) zbog sumnje da je počinila krivično djelo krađa na štetu jednog marketa za prodaju kozmetičkih proizvoda u tržnom centru u Podgorici.

“Ona je 4. juna, usljed nepažnje zaposlenih, uspjela da otuđi kozmetičke i druge proizvode u vrijednosti od 562 EUR i napusti objekat“, precizira se u saoopštenju.

Navodi se da je policija identifikovala osobu i o navedenom obavijestila dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

