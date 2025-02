Rasvijetljena krađa u Baru, uhapšen državljanin Srbije

Podgorica, (MINA) – Službenici barske policije uhapsili su P.L. (18), državljanina Srbije, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Bar su u kratkom vremenskom roku rasvijetlili tešku krađu na štetu jednog prodajnog objekta u tom gradu.

„Neposredno nakon izvršenja krivičnog djela, službenici OB Bar su identifikovali, a potom i locirali P.L. (18), državljanina Srbije, i tom prilikom kod njega pronašli 14 mobilnih telefona marke iPhone, vrijednosti 17.830 EUR“, kaže se u saopštenju.

P.L. je, kako se sumnja, 14. februara nakon ponoći, čekićem polomio staklo na objektu, a zatim oko tri sata iza ponoći izvršio provalnu krađu tako što je kroz prethodno napravljeni otvor ušao u objekat i ukrao 14 mobilnih telefona, nakon čega je pobjegao.

„O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, po čijem je nalogu P.L. lišen slobode i protiv njega podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa“, navodi se u saopštenju.

