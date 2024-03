Rast podrške u odnosu na izbore govori da građani prepoznaju rezultate

Podgorica, (MINA) – Rast podrške Pokretu Evropa sad (PES), u odnosu na parlamentarne izbore u junu prošle godine, pokazuje da građani prepoznaju rezultate, saopštili su iz te partije.

Istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) pokazalo je da bi PES, ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, glasalo 26,3 odsto birača.

„Objavljeno istraživanje političkog javnog mnjenja CEDEM-a govori da PES sa 26,3 odsto ima trenutno veću podršku u odnosu na parlamentarne izbore u junu prošle godine, kada smo nastupili u koaliciji – 25,5 odsto“, navodi se u saopštenju PES-a.

Time se, kako su rekli iz te partije, potvrđuje da su postignuti rezultati Vlade i zakonodavne vlasti u skladu sa očekivanja javnosti, koja je ukazala povjerenje PES-u.

„Udio zadovoljnih učinkom Vlade, koju dominantno čini naš Pokret, je na najvišem nivou od 2014. godine“, kazali su iz PES-a.

Oni su naveli da je premijer i predsjednik PES-a Milojko Spajić ocijenjen sa najvećim brojem najboljih ocjena, što ga čini političarem koji uživa najviše povjerenje građana.

„Uprkos pokušaju da se par izlazaka funkcionera PES-a predstavi raskolom i velikim potresom, sa ciljem relativizacije svima vidljivih rezultata Vlade, građani ipak prepoznaju istinu i dobronamjernost“, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su poručili da im je snažna podrška, vidljiva u rezultatima istraživanja, podsticaj da kroz izvršnu i zakonodavnu vlast rade još produktivnije i efikasnije, čuvajući društvenu stabilnost i ostvarajući nikad veće rezultate na evropskom putu.

