Reforma javne uprave važna za evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Reforma javne uprave i digitalna transformacija kompleksni su procesi, a Vlada je prepoznala njihovu važnost za evropske integracije, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj se sa saradnicima sastao sa predstavnicima Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA), programskim direktorom EIPA-e, Martijnom Pluimom, kao i zamjenicom direktora Evropskog resursnog centra CAF-a, Tihanom Puzić.

„Reforma javne uprave i digitalna transformacija su kompleksni procesi i 44. Vlada je prepoznala važnost ovih procesa u pravcu evropskih integracija“, rekao je Dukaj.

On je naveo da su, usvajanjem Strategije reforme javne uprave od 2022. do 2026. godine, preduzete pravovremene i sveobuhvatne reforme u cilju poboljšanja efikasnosti i efektivnosti javne uprave.

Prema riječima Dukaja, tako su ispunjeni svi parametre koje treba da ima jedna javna uprava orijentisana ka građanima i koja djeluje na osnovu najviših evropskih standarda.

On je, kako se navodi, ukazao na odlične mogućnosti korišćenja podrške koju pruža EIPA kroz obuke, seminare, radionice, u cilju jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta.

Dukaj je istakao da su ti kapaciteti neophodni za reformu crnogorske administracije u pravcu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

Pluim je pozdravio rad Ministarstva javne uprave i aktivnosti u pravcu sveobuhvatnih reformi za povećanje efikasnosti javne uprave.

„Reforma javne uprave i digitalna transformacija mogu se ostvariti kroz saradnju i razmjenu iskustava u pravcu stvaranja jedne efikasne javne uprave koja može biti primjer uspjeha, otvorenosti i transparentnosti za cio region“, kazao je Pluim.

Iz MJU su rekli da je na sastanku saopšteno da se očekuje da će se saradnja Crne Gore i EIPA-e biti nastavljena, kroz podršku u procesu pristupanja EU i realizaciju zajedničkih aktivnosti i planova, posebno u pogledu evropskih integracija, vještačke inteligencije i sajber bezbjednosti.

