Osnaživanje crnogorskog kokusa doprinijelo bi jačanju veza sa SAD

Podgorica, (MINA) – Osnaživanje crnogorskog kokusa u američkom Kongresu doprinijelo bi jačanju političkih i ekonomskih veza i većoj vidljivosti Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović tokom radne posjete Vašingtonu.

Milatović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao sa istaknutim članovima Kongresa SAD, Šeli Pingri, Bilom Kitingom, Dagom Lambornom i Robertom Adelhortom, sa ciljem jačanja bilateralnih odnosa između dvije zemlje.

Navodi se da je, tokom odvojenih susreta, Milatović naglasio značaj produbljivanja veza između Crne Gore i američkog Kongresa i istakao da je potrebno preduzeti konkretne korake u tom pravcu.

Na sastancima je razgovarano i o unaprjeđenju političke saradnje, povećanju američkih investicija u Crnu Goru, kao i o jačanju ekonomskih veza.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je jedna od ključnih tema razgovora bila osnaživanje crnogorskog kokusa, grupe kongresmena koja se bavi odnosima između Crne Gore i SAD.

„Predsjednik je istakao i da bi aktivnija i brojnija grupa u Kongresu značajno doprinijela jačanju političkih i ekonomskih veza, i većoj vidljivosti Crne Gore u SAD, što bi otvorilo prostor za promovisanje crnogorskih ekonomskih potencijala i otvaranje novih prilika za saradnju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su kongresmeni iskazali spremnost za nastavak saradnje i podršku inicijativama koje će dodatno ojačati bilateralne odnose između Crne Gore i SAD-a.

Dogovoreno je da će obje strane raditi na jačanju institucionalne podrške kroz konkretne korake koji će biti preduzeti u narednom periodu.

Milatović je, kako se navodi, izrazio zahvalnost američkim partnerima na dosadašnjoj podršci i naglasio važnost nastavka dijaloga i saradnje na svim nivoima.

„Ocijenio je da bi izglasavanje Zakona o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, koji je već iniciran u Senatu, bio jasan pokazatelj opredijeljenosti SAD-a da dodatno učvrsti ekonomske veze sa zemljama regiona i pruži podršku našem demokratskom razvoju“, kaže se u saopštenju.

U razgovorima je konstatovan značaj regiona Zapadnog Balkana za bezbjednost i sigurnost Evrope.

Sagovornici su se saglasili da je potrebno dodatno jačati otpornost Crne Gore i država regiona, kroz borbu protiv dezinformacija, jačanje institucija, medijskog sektora, ali i afirmisanje koncepta građanskog društva.

„Takođe, predsjednik je poručio da Crna Gora ostaje posvećena jačanju prijateljskih i partnerskih odnosa sa SAD-om i izrazio očekivanje da će se kroz zajednički rad stvoriti još povoljniji uslovi za ekonomski razvoj i prosperitet naših zemalja“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ovi sastanci predstavljaju značajan korak naprijed u jačanju međusobnih odnosa i otvaranju novih perspektiva za blisku saradnju sa američkim Kongresom.

