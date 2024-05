Ministarstvo pravde: Na sjednici Vlade usvojeni akti koji su uslov za dobijanje pozitivnog IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici četiri ključna pravna akta koji će doprinijeti daljoj reformi i unapređenju pravosudnog sistema u Crnoj Gori, a koji su uslov za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Kako se navodi, usvojen je Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Predlog Zakona o lobiranju, Predlog Strategije reforme pravosuđa za period od ove do 2027. godine sa akcionim planom za period od ove do 2025. godine, kao i Plan racionalizacije pravosudne mreže.

Kako je saopšteno, Vlada i Ministarstvo pravde su, na taj način, uradili ključni dio posla za usvajanje pozitivnog izvještaja, a predlozi će, kako se dodaje, biti upućeni Skupštini na dalje razmatranje i usvajanje.

Iz Ministarstva pravde su kazali da je cilj Predloga zakona o izmjeni i dopuni ZKP-a dalje unapređenje i osavremenjivanje postojećih rješenja, kao i rješavanje problema u praksi.

“Ovim predlogom omogućava se pribavljanje dokaza relevantnih u predmetima koje vodi Specijalno državno tužilaštvo, posebno u slučajevima ratnih zločina”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, predlogom je predviđeno da će dokazi, izvedeni u skladu sa Statutom i pravilima Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog rezidualnog mehanizma, moći da se koriste u krivičnom postupku u Crnoj Gori.

To će, kako su kazali iz Ministarstva pravde, značajno unaprijediti procesuiranje tih složenih slučajeva za koje se dokazi na drugi način ne mogu pribaviti.

U saopštenju se navodi da je cilj Predloga Zakona o lobiranju jačanje preventivnog mehanizma u borbi protiv korupcije i usaglašavanje sa međunarodnim iskustvima i praksama za sprečavanje nedozvoljenih uticaja u postupcima donošenja propisa i drugih opštih akata.

“Ovaj zakon predstavlja važan korak ka transparentnijem i odgovornijem procesu donošenja odluka”, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Iz tog Vladinog resora su kazali da Predlog Strategije reforme pravosuđa za period od ove do 2027. godine sa akcionim planom za period od ove do 2025. godine, predstavlja ključni korak u daljem jačanju vladavine prava kroz unapređenje odgovornosti, nezavisnosti, stručnosti i efikasnosti pravosudnih institucija.

Kako su dodali, strategija reforme pravosuđa ima izuzetno važnu ulogu u procesu dobijanja IBAR-a.

“Usvojen je i Plan racionalizacije pravosudne mreže, koji je jedna od najvažnijih aktivnosti u okviru strateškog cilja unapređenja stručnosti i efikasnosti pravosuđa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, taj plan doprinosi efikasnijem i racionalnijem korišćenju resursa u pravosudnom sistemu.

Iz Ministarstva pravde su ponovili da su svi danas usvojeni dokumenti od ključne važnosti za dobijanje IBAR-a.

“Ministarstvo pravde nastavlja da radi na unapređenju pravosudnog sistema, sa ciljem postizanja najviših standarda pravde i vladavine prava”, kaže se u saopštenju.

