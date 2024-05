Gorčević: Cilj je društvo sa jednakim šansama za napredak

Podgorica, (MINA) – Cilj Crne Gore nije samo članstvo u Evropskoj uniji (EU) već i težnja stvaranju društva u kojem se živi dostojanstveno, sigurno i u kojem svi imaju jednake šanse za napredak, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je prisustvovala manifestaciji “Evropski đir” koja je danas održana u Pljevljima.

Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), rekla da danas kada se slavi Dan Evrope, podsjeća se da i su ciljevi Crne Gore mnogo veći od samog članstva.

“Iskreno težimo stvaranju društva u kojem možemo da živimo dostojanstveno, da se osećamo sigurnim i imamo jednake prilike za napredak i razvoj”, poručila je Gorčević.

Ona je rekla da je događaj u Pljevljima prilika za prisjećanje vrijednosti “koje nas povezuju, da slavimo našu zajedničku budućnost i osnažimo posvećenost evropskim ciljevima”.

Gorčević je kazala da je su u četvrtak na Samitu lidera regiona u Kotoru, na visokom nivou razgovarali o Planu rasta, novoj vrsti pomoći i podrške koju pruža EU.

“To napominjem jer želim da vas uvjerim da proces evropske integracije ne pripada samo – političarima, već svima vama, koji podjednako možete da doprinesete da Crna Gora postane sljedeća članica Unije”, istakla je Gorčević.

Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš je rekao da, kada se kaže “Evropa”, odmah pomisli na slobodu, poštovanje osnovnih ljudskih prava.

“Ali se zamislimo i kakva je bila naša prošlost i kakva će biti naša budućnost”, dodao je Vraneš.

On je podsjetio na istorijski i kulturni razvoj Opštine, od srednjeg vijeka do danas i ukazao neke od najvažnijih dostignuća u izgradnji evropskog duha Pljevalja.

“Šta mi hoćemo danas? Hoćemo slobodu, jednakost, pravdu, jednaka prava prema svima”, rekao je Vraneš.

Prema njegovim riječima, to je jasan cilj koji je sebi postavila sadašnja lokalna uprava.

“Jednaka prava za sve. Ne smatramo da su evropske vrijednosti samo evropski fondovi i evropski novac. Hoćemo duhovni, kulturni i ekonomski preporod jer jedno bez drugog ne ide”, naveo je Vraneš.

On je dodao da vjeruju da su to vrijednosti koje baštini Unija i da će se Crna Gora vrlo brzo naći u punom smislu u porodici evropskih naroda.

Zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji EU Liselote Isakson je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo što se opština Pljevlja pridružila obilježavanju Dana Evrope organizovanjem lijepih aktivnosti koje se bave muzikom, kulturom i kulturnom baštinom Pljevalja.

Ona je kazala da danas Pljevlja predstavljaju najbolje iz Evrope.

“Vidim da su djeca, studenti i umjetnici već spremni da kroz igru, muziku i umjetnost slave EU i naše zajedničke evropske vrijednosti. Ovo jasno pokazuje da dijelimo zajedničku viziju da Crna Gora postane dio porodice EU u vrlo bliskoj budućnosti”, poručila je Isakson.

Ona je rekla da, kako Crna Gora ubrzava put ka EU, opštine širom zemlje moraju postati još aktivnije i biti više uključene u proces evropskih integracija.

“To će omogućiti građanima da se upoznaju sa EU u svjetlu mnogih mogućnosti koje nudi proces evropskih integracija, čak i prije pristupanja, s ciljem poboljšanja kvaliteta života kroz različite modele podrške, projekte i programe”, kazala je Isakson.

Iz MEP-a su rekli da je programom, na Trgu „13. jul“, predstavljeno bogatstvo pljevaljske kulture i umjetnosti kroz učešće lokalnih kulturno – umjetničkih društava, kao i djece i omladine sa teškoćama u razvoju – korisnika usluga Javne ustanove „Dnevni centar“ i nevladino udruženje „Zračak nade“.

Navodi se da je proslavom u Pljevljima, završena manifestacija „Evropski đir”, koju su organizovale lokalne samouprave u saradnji sa MEP-a, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori u okviru programa EU4ME.

Kako se dodaje, naziv “Evropski đir” simbolizuje dinamiku i energiju sa kojom Crna Gora pristupa procesu evropskih integracija, i naglašava važnost pokreta, napretka i zajedništva.

“Pod tim simboličnim sloganom je kroz seriju raznovrsnih događaja u Baru, Nikšiću, Mojkovcu, Beranama, na Žabljaku, u Petnjici i Pljevljima tokom maja obilježen Dan Evrope, sve sa ciljem jačanja evropskog duha i identiteta i proslave evropske budućnosti Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS