Raspisan konkurs za upis u drugom roku

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, u drugom roku, a prijave se podnose sjutra.

Iz UCG su naveli da je preostalo ukupno 1.013 mjesta, na Filološkom fakultetu 194, Mašinskom 132, Pomorskom 124, Biotehničkom 92, Prirodno-matematičkom 83, Filozofskom 75, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 64, Metalurško-tehnološkom fakultetu 52.

Na Elektrotehničkom fakultetu preostala su 43 mjesta, Građevinskom 40, Fakultetu dramskih umjetnosti 30, Ekonomskom fakultetu 28, Muzičkoj akademiji 23, Medicinskom fakultetu 14, Fakultetu likovnih umjetnosti 11, a na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i na Pravnom po četiri.

“I u drugom roku organizuje se elektronsko prijavljivanje na konkurs koje sjutra traje do 16 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren”, rekli su iz UCG.

Oni su dodali da, ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Iz UCG su pojasnili da se 22. jula polažu testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit.

Kako se navodi u saopštenju, prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se od 23. do 25. jula.

“Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe Medicine, Stomatologije, Arhitekture, Psihologije, Fizičke kulture i zdravih stilova života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe”, kazali su iz UCG-a.

Oni su najavili da će raspored termina polaganja predmeta i ispita biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, kao i da će se upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiti zaključno sa 27. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica.

“Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija”, rekli su iz UCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS