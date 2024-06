Raspisan konkurs za prijem učenika u domove

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) objavilo je konkurs za prijem učenika u domove u Crnoj Gori za narednu školsku godinu.

Kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, pravo učešća na konkursu imaju učenici koji se školuju van mjesta stanovanja, a koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini.

“Učenik koji se školuje van mjesta stanovanja, a nije ostvario pravo na smještaj i ishranu u domu, može ostvariti pravo na ishranu u domu”, navodi se u konkursu.

Rok za prijavljivanje za učenike je od 15. do 21. avgusta.

Broj raspoloživih mjesta za smještaj učenika u Domu u Podgorici je 120, dok je u Domu učenika Kotor raspoloživo 50 mjesta.

Učenicima u Nikšiću na raspolaganju su 44 mjesta, na Cetinju 25, u Beranama 140 i Baru 42.

