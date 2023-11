Rani razvoj djece najprioritetniji zadatak društva

Podgorica, (MINA) – Rani razvoj djece i briga o njihovom odrastanju, zdravlju i kvalitetu života, najprioritetniji su zadatak donosioca odluka, zajednice i društva, ocijenjeno je na predstavljanju prve nacionalne Strategije ranog razvoja djeteta.

Strategiju za period od ove do 2027. godine pripremilo je Ministarstvo zdravlja, uz podršku UNICEF-a i Delegacije Evropeske unije (EU) u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, resorni ministar Vojislav Šimun kazao je da strateški dokument, koji se odnosi na rani razvoj najmlađe populacije, sadrži jasne smjernice na koji način donosioci odluka, zajednica i roditelji i staratelji moraju viziju pretvoriti u akciju.

“I u krajnjem, što je najvažnije, suštinskim djelovanjem donijeti istinsku dobrobit za generacije koje dolaze, jer niti imamo važnijeg posla, niti imamo prečih obaveza od brige za našu djecu“, kazao je Šimun.

On je istakao da prve godine života predstavljaju period velikih prilika, ali i velikih rizika, zbog interakcije djeteta sa svojim okruženjem i da je upravo u tom životnom razdoblju prisutan najintenzivniji tempo razvoja djeteta koji se nikada više ne može ponoviti.

Kako je Šimun naveo, Vlada i Ministarstvo nedvosmisleno su opredijeljeni da za integrisani pristup razvoju djece sprovedu efikasnu koordinaciju između različitih sektora i nivoa vlasti.

“Kao i saradnju među relevantnim institucijama i zainteresovanim stranama – lokalnim, nacionalnim i međunarodnim, u cilju kreiranja podržavajućeg okružanja za rani razvoj djece”, dodao je Šimun.

On je rekao da, u oblasti ranog otkrivanja rizika, smetnji i teškoća u razvoju, kao i rane intervencije postoji potreba da se preispita dominantni medicinski model za procjene i intervencije.

“Tu će zdravstveni sistem preuzeti posebnu brigu i odgovornost kroz uvođenje skrininga za novorođenčad i rano otkrivanje razvojnih smetnji, te će na adekvatan i valjan način sprovoditi dalje liječenje“, naveo je Šimun.

On je rekao da nacionalne politike, kakvu predstavlja i Strategija ranog razvoja, programi i roditeljske prakse koje poboljšavaju opstanak, rast i razvoj djece u ranom djetinjstvu, poboljšavaju spremnost za školu i rezultate učenja tokom godina školskog uzrasta i produktivnost i zarade u odraslom dobu.

Kako je Šimun istakao, ulaganja u rano djetinjstvo jedan su od najisplativijih načina za postizanje održivijeg rasta.

Prema njegovim riječima, te investicije omogućavaju postizanje jednakosti u društvu.

“Oni prekidaju cikluse nejednakosti i nepravde, čine pojedince i društva otpornijim na stres, grade socijalnu koheziju i tabaju staze ka održivom miru“, naglasio je Šimun.

Saopšteno je da je strategija razvijena zahvaljujući podršci EU i UNICEF-a, kao i da će njena realizacija pomoći daljem putu Crne Gore ka članstvu u EU i obezbjeđivanju boljeg kvaliteta života svih građana.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa poručila je da je Delegacija EU spremna da podrži nacionalne obrazovne vlasti u obezbjeđivanju jednakog i inkluzivnog predškolskog i osnovnog obrazovanja za najugroženiju djecu.

“Ulaganje u djecu ranog uzrasta jedna je od najpametnijih stvari koje država može učiniti kako bi eliminisala ekstremno siromaštvo, podstakla zajednički prosperitet i stvorila ljudski kapital potreban za diverzifikaciju i rast privrede,“ naglasila je Popa.

UNICEF je čestitao Ministarstvu zdravlja na usvajanju Strategije koja je od izuzetnog značaja imajući u vidu da uspješno obrazovanje djeteta, kao i kakvo će biti učešće tog djeteta u društvu kada postane odrasla osoba i njegovo zaposlenje, uveliko zavise od osnova koje se postave tokom prvih godina.

Vršiteljka dužnosti šefice predstvaništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić pozdravila je posebno tri stvari koje Strategija uzima u obzir, a koje su u skladu s preporukama UNICEF-a.

“Prva je uvođenje standarda porodilišta po mjeri majki i beba kako bi se povećao procenat novorođenčadi koji se od rođenja hrane majčinim mlijekom i imaju kontakt koža-na-kožu s roditeljima”, rekla je Žunić.

Ona je kazala da se druga tiče ranog prepoznavanja rizika, kašnjenja i smetnji u razvoju kod djece i uvođenja bliske saradnje stručnjaka raznih profila iz domena zdravstva, dječje i socijalne zaštite i obrazovanja s porodicom.

“Kako bi se da kašnjenja ili smetnje u razvoju prevazišle ili njihov negativan uticaj na dalji rast i život ograničio što je više moguće”, dodala je Žunić.

Ona je kazala da treća bitna stvar koju UNICEF pozdravlja u Strategiji jesu škole roditeljstva koje pod nazivom „Brižne porodice“ već podržavaju roditelje u pola opština Crne Gore da razvijaju vještine vaspitavanja djece bez nasilja.

Žunić je pozvala da sve opštine pruže šansu svim roditeljima da pohađaju škole roditeljstva.

Prema njenim riječima, da bi mnogobrojne sjajne ideje iz Strategije postale realnost, neophodno je da se ona sprovede uz adekvatno finansiranje iz budžeta države Crne Gore.

“Zato UNICEF apeluje da se u budžetu države ne štedi na djecu. Ko nam je važniji od njih? Koja je to investicija bolja za jedno društvo od one u rast i razvoj djece od rođenja?“, naglasila je Žunić.

