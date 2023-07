Rama: Treba da budemo posvećeni Berlinskom procesu

Podgorica, (MINA) – Zemlje regiona treba da budu posvećene Berlinskom procesu, ocijenio je premijer Albanije Edi Rama, dodajući da je Otvoreni Balkan (OB) ispunio svoju svrhu.

Rama je, na konferenciji za medije nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem, rekao da OB nije njegova privatna kompanija već zajednička inicijativa nekoliko zemalja.

“Imao sam privilegiju da učestvujem u tome i kada bih se vratio hiljadu puta – hiljadu puta bih otvorio u inicijativu”, rekao je Rama.

On je, upitan da li je Albanija odustala od OB, odgovorio da je ta inicijativa ispunila svoju misiju.

Kako je dodao, nasuprot OB našle su se teorije zavjere da je to kinesko-ruski plan.

“To nije negativno uticalo na OB i Berlinski proces, već je uticalo da druge zemlje kreiraju sumnje o inicijativi. Treba da budemo posvećeni Berlinskom procesu. Ne možemo dozvoliti rasipanje pažnje. Imamo istorijsku priliku da uđemo u proces koji uključuje finansijski plan Evropske unije”, rekao je Rama.

On je naveo da OB nije “kamion koji je krenuo i koji je umeđuvremenu ostavljen”.

“OB je pokrenuo vinski sajam, treba li da ga zatvorimo sada? Kada krene novi sajam vina da li ćete da šaljete proizvođače ili ne”, pitao je Rama.

Abazović je, upitan da li će i dalje insistirati da Crna Gora uđe u OB, odgovorio da je Crna Gora prisutna u više od 70 inicijativa.

“Ostajem pri stavu da od regionalnih inicijativa možemo imati samo korist. Interes Crne Gore je, ako želimo da budemo uspješni u procesu pridruživanja EU, da regionalnu saradnju dovedemo na najveći nivo”, dodao je Abazović.

On je rekao da je svaka inicijativa koja može tome da doprinose, više nego dobrodošla.

“Cilj je da svi zajedno ne odemo bespotrebno unazad i da izgubimo par godina u raspravama koje smo već prošli. Mi nijesmo osnivači te inicijative. Ako oni nastave, mi smo tu”, naveo je Abazović.

Upitan kako vidi odnose Srbije i Kosova, on je ocijenio da konflikt nije dobar za obije strane ali ni za region.

On je kazao da je utrošena velika energija da bi se došlo do jednog predloga.

“Taj predlog možda nije savršen ali jeste dobar. Moje je mišljenje je da bi bilo dobro da se krene sa implementacijom tog sporazuma. To bi bilo dobro za cijeli region jerbi to bio znak da se dogovaramo oko pitanja a ne da se udaljavamo”, naveo je Abazović.

