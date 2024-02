Rajzing Rajnke: Vjerujemo da će Ukrajina uspjeti da se odbrani

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) vjeruju da će Ukrajina, uz kolektivnu podršku partnera i prijatelja, kao što su Crna Gora i SAD, uspjeti da se odbrani od ruske agresije, kazala je američka ambasadorka u Podgorici, Džudi Rajzing Rajnke.

Ona je navela da je danas tužan dan, kada se obilježavaju dvije godine nepravedne agresije Rusije na susjednu Ukrajinu.

“Sjedinjene Države osuđuju brutalnost Rusije prema ukrajinskom narodu, zapaljivu retoriku o Evropi i revanšističke želje za osvajanjem”, rekla je Rajzing Rajnke u video izjavi povodom druge godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu.

Za takve akte Rusije, kako je istakla, nema mjesta u 21. vijeku.

Today marks two years since Russia began its full-scale invasion of Ukraine. If there is one message that needs to cut through it’s this: Russia’s actions have no place in the 21st century. As @USAmbMNE said, the 🇺🇸 reaffirms its enduring support for Ukraine and condemns Russia’s… pic.twitter.com/d9XzYMgadz

— US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) February 24, 2024