Rajnke: Očekujem da će Crna Gora ostati pouzdan NATO saveznik

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džudi Rajzing Rajnke navela je da očekuje da će Crna Gora ostati pouzdan NATO saveznik i sprovesti reforme neophodne za brzi napredak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Rajnke je, tokom razgovora sa potpredsjednikom crnogorske Vlade Srđanom Pavićevićem, istakla da je Crna Gora važna država regiona, kao i da SAD podržavaju njene težnje da postane punopravna članica EU.

“Ambasadorka je izrazila očekivanje da će Crna Gora ostati pouzdan NATO saveznik i sprovesti reforme neophodne za brzi napredak ka članstvu u EU”, kaže se u saopštenju Pavićevićevog kabineta.

Kako se dodaje, Rajnke je posebno naglasila važnost da Crna Gora ostane potpuno usklađena sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

Pavićević je istakao da je Crna Gora dobila snažnu Vladu sa čvrstom opredijeljenošću za intenziviranje reformi na svim nivoima, koje dovode do uvećanja ekonomskog potencijala zemlje i boljeg životnog standarda građana.

On je dodao da to, posljedično, implicira punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, aktivno i kredibilno članstvo u NATO i unapređenje dobrosusjedskih odnosa.

To su, prema riječima Pavićevića, nedvosmisleno glavni spoljnopolitički prioriteti Crne Gore.

„Kao pouzdan partner zemalja Kvinte i EU, Crna Gora ostaje na liniji evropskih i evroatlantskih vrijednosti“, istakao je Pavićević.

On je naglasio da su u fokusu rada 44. Vlade reforma pravosuđa i nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Sagovornici su bili saglasni da se odnosi Crne Gore i SAD zasnivaju na prijateljskim osnovama, uz kontinuirani razvoj – kako na bilateralnom planu, tako i kroz strateško partnerstvo u okviru NATO-a, te da će takva saradnja biti nastavljena i u budućnosti, na obostrano zadovoljstvo”, zaključuje se u saopštenju.

