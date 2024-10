Raičević podnio ostavku na poslaničku funkciju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević podnio je danas ostavku na funkciju poslanika Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore.

Raičevič je objavijestio predsjednika parlamenta Andriju Mandića da ostavku podnosi zbog nespojivosti funkcija.

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) poništila je početkom oktobra sve ranije odluke kojima je tumačeno da su funkcije predsjednika i potpredsjednika opštine i skupštine opštine spojive sa funkcijom poslanika.

Agencija je pozvala sve javne funkcionere koji obavljaju poslaničku funkciju i istovremeno funkciju predsjednika ili potpredsjednika opštine, kao i predsjednika ili potpredsjednika skupštine opštine, da podnesu ostavku na jednu od tih funkcija, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.

