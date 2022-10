Rafteri pronašli tijelo dječaka

Podgorica, (MINA) – Rafteri su danas pronašli tijelo dječaka koji se nalazio u automobilu koji je prošlog petka sletio u Taru, kazao je predsjednik udruženja raftera Nacionalnog parka Durmitor, Veljko Ostojić.

Kako prenosi Televizija Crne Gore, ekipa raftera sa Ostojićem na čelu, tijelo dječaka pronašla je oko 14 sati i 40 minuta, u blizini Žugića luke, oko devet kilometara od mjesta nesreće.

U saobraćajnoj nesreći poginula je dječakova majka Jelena Vuković, dok je tijelo njegove sestre pronađeno u nedjelju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS