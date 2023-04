Radunović: Skupština da odrađuje ono što je neophodno

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore do parlamentarnih izbora trebalo bi da obavlja stvari koje su neophodne i tehničke prirode, a ne da odlučuje o zakonima koje je inicirala nelegitimna Vlada, kazao je poslanik Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović.

On je, na početku sjednice Skupštine, rekao da su poslanici tog političkog saveza tu za sve što je neophodno da se izglasa kako bi država funkcionisala.

“Podrazumijeva se da mi kao Skupština treba da odrađujemo ono što je neophodno, ali da donosimo odluke o zakonima na inicijativu Vlade koja je takođe nelegitmna, mnogo je”, naveo je Radunović.

DF, kako je rekao, nije raspoložen da učestuje u nečemu što bi se moglo nazvati “cirkusom”.

“Da mjesec pred izbore nelegitimna Vlada predlaže sijaset zakona, a nelegitmina Skupština usvaja, kao da se ništa nije dogodilo”, dodao je Radunović.

On smatra da bi trebalo da se potrude da period do parlamentarnih izbora koriste na način prikladan za Skupštinu koja je raspuštena.

Kako je kazao, možda bi mogli drugačije da razgovaraju da su u međuvremenu dobili tumačenje od Ustavnog suda da je predsjednik države Milo

Đukanović povrijedio Ustav donošenjem odluke o raspuštanju Skupštine.

Radunović je rekao da ubrzanim usvanjem raznih zakona predloženih od Vlade koja je nelegitmna na neki način dovode u situaciju novi saziv i vladu da rade po diktatu koji uspostave.

„Makar mi iz DF-a smatramo da smo ovog trenutka nelegitmini, ne samo zato što su raspisani izbori, nego i zbog činjenice da svi znamo da je u igri još jedan igrač koji će igrati bitnu ulogu u budućoj vlasti“, naveo je Radunović.

Prema njegovim riječima, parlament ima obevezu da “održava politički život“, posebno u dijelu koji je tehnički.

„Gdje se radi o skidanju imuniteta, izboru žirija za Trinaestojulsku nagradu, omogućavanju novom predsjedniku da položi zakletvu i slično“, naveo je Radunović.

On je apelovao da se poslanici suzdržavaju novih inicijativa iz Vlade, koje nijesu tehničke.

“Ne želimo da koristimo ovaj dom kao marketinšku platformu za buduće izbore”, rekao je Radunović.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je današnja sjednica sazvana prije raspuštanja parlamenta.

“Tačke koje su predložene su na čekanju već izvjesno vrijeme, i smatram da je potrebno da se o njima izjasni parlament”, rekla je Đurović.

Ona je kazala da očekuje od Ustavnog suda da što prije odluči da li je ustavna odluka o raspuštanju Skupštine i raspisivanju novih izbora.

Đurović je navela da smatra da su i poslanici i Vlada dali predloge akata za koje je neophodno da budu riješeni.

