Radulović: Tri osobe iz pucnjave životno ugrožene

Podgorica, (MINA) – Od četiri osobe povrijeđene u pucnjavi na Cetinju, koje su zbrinute u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), tri su životno ugrožene, kazala je direktorica te zdravstvene ustanove Ljiljana Radulović.

Ona je novinarima ispred KCCG-a rekla da je četvrti pacijent van životne opasnosti.

“Tri lica su u životnoj opasnosti i nakon inicijalne dijagnostičke obrade, operativni tretman je u toku. Tako da za sada samo možemo to reći”, kazala je Radulović, prenosi Pobjeda.

Ona je rekla da su svi pacijenti zbrinuti i da u KCCG ne očekuju da će pristizati još povrijeđenih.

