Radulović: Crna Gora u saobraćajnim nesrećama izgubila populaciju jednog grada

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u saobraćajnim nesrećama, u prethodnih četvrt vijeka, izgubila populaciju jednog grada, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je na edukativnoj tribini “Mladi i bezbjednost saobraćaja na putevima”, održanoj za učenike mašinske i građevinsko-geodetske škole, rekao da se u Crnoj Gori u prosjeku svakog dana dogodi 18 saobraćajnih nezgoda u kojima devet osoba bude povrijeđeno.

“Od 1999. do 2023. godine u saobraćaju je stradalo 1.996 ljudi, a više od 56 hiljada je teže ili lakše povrijeđeno”, saopštio je Radulović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, istakao da je u prethodnih četvrt vijeka u saobraćajnim nesrećama Crna Gora izgubila populaciju jednog grada.

“Radi jasnije slike, broj poginulih u saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori u posljednjih 25 godina predstavlja grad veličine Plužina”, naveo je Radulović.

Kako je dodao, zabrinjavajući je podatak da od ukupnog broja povrijeđenih i smrtno stradalih oosba, čak 30 odsto su u uzrastu od 18 do 35 godina.

Radulović je rekao da u prosjeku godišnje u Crnoj Gori život izgubi 27 ljudi starosti između 18 i 35 godina.

“Ovi podaci nam ukazuju da mladi predstavljaju rizičnu kategoriju učesnika u saobraćaju”, kazao je Radulović.

On je rekao da su mladi ljudi, budući vozači, u opasnosti na prvom mjestu zbog neiskustva.

“Mladi i neiskusni vozači još uvijek nisu u stanju da predvide rizične situacije, kontrolišu vozilo ili brzo donesu ključne odluke”, pojasnio je Radulović.

Pored neiskustva, kako je dodao, na povećanje opasnosti od nastanka saobraćajne nezgode utiče i nedovoljno poznavanje pravila i propisa.

“Mladi lošije procjenjuju stepen rizika, precjenjuju svoje sposobnosti, vole da svojim ponašanjem privuku pažnju i testiraju svoje mogućnosti, što zajedno sa “snažnim” vozilima, često završi sa kobnim posljedicama”, istakao je Radulović.

Iz Ministarstvo saobraćaja i pomorstva su kazali da će, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Mašinskim fakultetom, organizovati više edukativnih tribina namijenjenih srednjoškolcima, kako bi preventivno djelovali na mlade i ukazali im na rizična ponašanja u saobraćaju.

Navodi se da će do kraja ove školske godine biti organizovano još nekoliko tribina u podgoričkim srednjim školama, dok će od početka sljedeće školske godine, one biti organizovane i u ostalim gradovima Crne Gore.

