Radulović: Abazović unutrašnju i spoljnu politiku harmonizuje sa politikom Vučića

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore, umjesto sa Evropskom unijom (EU), harmonizuje sa politikom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ocijenio je predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović.

On je za Antenu M kazao da je važno da 43. Vlada, kao i prethodna, zbog negativnih učinaka vrlo pogubnih za Crnu Goru, ode u političku istoriju.

“A mi da tragamo za nekim novim pozitivnim i optimističkim rješenjima koji će nas brzo odvesti u Evropsku uniju (EU)”, rekao je Radulović.

On je kazao da očekuje da, pored inicijatora, inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi podrže poslanici Demokrata, a možda i Demokratskog fronta.

Radulović smatra da je sada pod znakom pitanja dalje intenziviranje procesa EU integracija.

On je rekao da je Crna Gora imala potpuno zeleno svjetlo i otvoren put, a, nažalost, “na tom putu glavna prepreka je postao Abazović i njegova politika”.

“Očekuje se da se započne sa uskraćivanjem podrške Vladi Abazovića već 19. avgusta”, naveo je Radulović.

Prema njegovim riječima, što prije to bolje jer je važno da taj proces bude završen.

“Da li će se proces završiti time što će se ići na nove izbore, koji bi eventualno mogli biti održani 23. oktobra kad i lokalni, ili će doći do novog preslaganja partijskih kockica unutar parlamenta i eventualnog formiranja nove skupštinske većine i Vlade, ostaje da se vidi”, kazao je Radulović.

Kako je naveo, ako partijski subjekti pokažu zrelost, mogu da se dogovore o zajedničkim prioritetima i formiraju stabilnu vlast, koja će zaista raditi na EU integracijama u naredne dvije godine.

“A ukoliko ne, onda je opcija da se ide na opšte izbore, ali bi u toj opciji dodatno izgubili nekoliko mjeseci, a ovako bi možda u narednih mjesec, dva mogli ponovo da pokrenemo i intenziviramo proces integracija sa ciljem da prođemo kroz još otvoreno zeleno svjetlo od EU”, kazao je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS