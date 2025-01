Radović: Svi se moraju boriti za pravdu i pravednije društvo

Podgorica, (MINA) – Herojski čin Srđana Aleksića treba da bude poruka građanima da se moraju boriti za pravdu i pravednije društvo, poručio je programski direktor Građanske alijanse (GA) Milan Radović.

Predstavnici GA i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) položili su danas cvijeće povodom 32 godine od smrti Srđana Aleksića, na istoimenom bulevaru u Podgorici.

Aleksić je ubijen 1993. godine, jer je branio sugrađanina iz Trebinja druge nacionalnosti, Alena Glavovića.

Radović je kazao da je Aleksić čovjek čije je herojstvo postalo simbol hrabrosti i solidarnosti.

„On je čovjek koji je dao svoj život za vrijednosti koje bi trebalo da budu vrijednosti svakog društva, a to su ljudski život i dostojanstvo“, rekao je Radović.

Kako je naveo, u tim teškim vremenima rata, podjela i mržnje, Aleksić je pokazao ljudsku veličinu, boreći se i braneći drugoga od nepravde.

„Taj njegov herojski čin mora postati poruka svima nama danas, a i u budućnosti, da se svi moramo boriti za pravdu, pravednije društvo i ne smijemo okretati glavu kada god vidimo da se događa nepravda i uvijek moramo svoj glas dati za one čiji glas se ne čuje“, kazao je Radović.

On je istakao da se zbog toga GA i zalaže za proces suočavanja sa prošlošću.

„Kako bi upravo ovakve ljudske vrijednosti iz prošlosti, konkretno tokom 90-ih, kao što je čin Srđana Aleksića, bile svima nama poruka da se jednostavno moramo boriti da se ratni zločini više nikada ne ponove i kako bismo svi zajedno gradili pravednije i humanije društvo“, poručio je Radović.

Programska koordinatorka u YIHR Kristina Žugić rekla je da bi sjećanje na Aleksića i njegovu ljudskost i hrabrost, trebalo da se shvati i kao važan poziv za društvo da se suoči sa prošlošću.

„Jer je zaista važno da radimo na liječenju trauma koje su nam ostavile devedesete“, dodala je Žugić.

Ona je rekla da su u tu svrhu 2020. godine osnovali Informaciono-dokumentacioni centar (IDC), koji aktivno radi sa mladim ljudima.

Žugić je istakla da istraživanja pokazuju da mladi nemaju informacije o 90-im, a u društvu se vide „repovi“ tih godina i traume koje se prenose.

„Taj centar je važan arhiv dokumenata i svjedočanstava o ratnim zločinima koji su se desili na teritoriji Crne Gore 90-ih godina i mi tamo organizujemo predavanja za studente u cilju informisanja“, naglasila je Žugić.

Ona je pozvala sve koji su spremni na suočavanje sa prošlošću da iskoriste IDC kao mjesto za istraživanje, dijalog i razumijevanje svega što se desilo tokom tih tragičnih godina.

