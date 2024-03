Radović: Prošao sam poligrafsko testiranje

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Aleksandar Radović kazao je da je, prije izbora na tu funkciju, prošao poligrafsko testiranje i da ne postoji ništa u karijeri što bi ga moglo kompromitovati.

“Prošao sam poligrafsko testiranje po svim pravilima poligrafske struke i spreman sam da se podvrgnem bilo kojem drugom ispitivanju na ova ili neka druga, dodatna pitanja“, rekao je Radović u Dnevniku 2 Televizije Crne Gore.

On je kazao da nije političar, već službenik koji se prijavio na javni poziv ispunjavajući sve tražene uslove.

„Smatrao sam da sam lično i profesionalno dorastao da obavljam ovu funckiju. Vlada me je izabrala i sve ostalo što se dešavalo tokom sjednicei pitanja u vezi o odnosa konstituenata Vlade nijesu pitanja za mene“, rekao je Radović.

On je istakao da ne postoji ništa u njegovoj karijeri što bi ga moglo kompromitovati.

„Da postoji bilo šta što me kompromituje ne bih se prijavio za ovu, niti prethodne funkcije. Prošao sam mnoge nacionalne i međunarodne provjere za poslove koje sam ranije obavljao“, dodao je Radović.

Na pitanje da li je njegov angažman u EUROPOL-u bila glavna preporuka za funkciju direktora policije, Radović je rekao da je, kao oficir za vezu od 2015. do 2021. godine svojim znanjem, profesionalizmom i vještinama trudio da najbolje predstavlja Crnu Goru, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije.

„Crna Gora duguje zahvalnost EUROPOL na dosadašnjoj saradnji i svim podacima koju nam je dostavio”, kazao je on.

Radović je rekao da će se, kao direktor policije, truditi da nastavi dobru saradnju sa tužilačkom organizacijom, posebno sa Spacijalnim državnim tužilaštvom u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije.

On je kazao da je bio nacionalni koordinator tokom evaluacije Manivala, koja se završila time da Crna Gora nije stavljena na „sivu listu“ država gdje je prepoznat povećan rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

„Pravi posao tek predstoji. Postoji veliki broj preporuka koje državni organi treba da ispune i to će biti fokus u narednom periodu, kako bi sistem prevencije pranja novca i finansiranja terorizma podigli na zavidan nivo“, istakao je Radović.

On je kazao da je po preuzimanju dužnosti imao sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem.

„Ministar i ja samo profesionalci i bezbjednost građana i profesionalno funkcionisanje državnih organa moraju biti iznad svih dešavanja, pa i političkih. Hoću da vjerujem da je to tako“, rekao je Radović.

