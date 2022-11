Radović i Bakić u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva (SP) u španskoj Granadi.

Radović je danas u osmini finala, kategorije S10, pobijedio Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa 3:0 (11:8, 11:6 i 11:6).

Osvajač bronzanog odličja na Igrama u Tokiju dobio je i treći međusobni duel ove godine.

Sigurnom igrom od prvog do posljednjeg poena, nadigrao je velikog rivala, koji u karijeri ima pet olimpijskih medalja, u njegovom rodnom gradu.

Protivnik Radoviću u sjutrašnjem meču za njegovo prvo svjetsko, a šesto odličje na velikim takmičenjima, biće Austrijanac Kristijan Gardoš, koji je u osmini finala eliminisao Abdelrahmana Abdelvahaba iz Egipta 3:0 (11:5, 11:6 i 11:8).

Gardoš i Radović bili su rivali za medalju i na prošlom šampionatu svijeta 2018. u Laškom, kada je austrijski stonoteniser bio uspješniji.

Radović mu se revanšiaro u meču za medalju na Paraolimpisjim igrama u Tokiju.

Bakić je plasman u četvrtfinale izborio pobjedom protiv Indonežanina Kometa Akbara 3:0 (11:6, 11:3 i 11:8).

U četvrtfinalu čeka ga drugi igrač svijeta, Indonežanin Dejvid Džejkobs, koji je u uzbudljiviom meču i nakon pet setova bio bolji od Poljaka Igora Mištala 3:2.

Biće to njihov drugi međusobni duel, nakon što je Indonežanin bio uspješniji u Tokiju.

Trener reprezentacije Nikolae Lupulesku kazao je da je zadovoljan igrom, ali prije svega, pobjedama i plasmanima u četvrtfinale svjetskog prvenstva.

“Nadam se da će u četvrtfinalu još bolje igrati. Bilo je teško jer su obojica, za razliku od svojih rivala koji su nastupali u dublu i miksu, danas odigrali prvi meč na šampionatu. Slijedi borba za medalju, nadam se novim pobjedama i velikom rezultatu za crnogorski stoni tenis”, kazao je Lupulesku.

U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Poljak Patrik Čojnovski i Argentinac Dario Neira, Francuz Mateo Bohas i Tajlanđanin Bunpot Silapakong.

Četvrtfinalni mečevi crnogorskih stonotenisera počeće u deset sati i 45 minuta.

Za sjutra, u 17 sati I 30 minuta, zakazani su polufinalni dueli, dok će prvak svijeta biti poznat u subotu.

Crnogorski dvojac boriće se za prvu svjetsku medalju, jedinu koja nedostaje crnogorskom paraolimpijskom pokretu.

Radoviću je osvajao je medalje na prvenstvima Evrope – bronzane u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Nosilac je jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Bakić, koji je debitovao na Svjetskom prvenstvu, osvajač je ekipne bronzane medalje sa prvenstva Evrope u Helsingborgu 2019. godine, u timu sa Filipom Radovićem i Dejanom Bašanovićem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS