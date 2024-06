Radović: Događaj na Cetinju crvena linija

Podgorica, (MINA) – Eksplozija bombe na Cetinju, u kojoj su dvije osobe stradale, dok su tri teže povrijeđene, predstavlja crvenu liniju, poručio je vršilac dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije Aleksandar Radović, dodajući da borba protiv kriminala mora biti prioritet.

On je, na vanrednoj konferenciji za novinare povodom događaja na Cetinju, kazao da je set obavještajnih podataka već duže vrijeme ukazivao da je obračun organizovanih kriminalnih grupa (OKG) u toku.

„Ovo je crvena linija, Crna Gora ne može sebi dozvoliti nijednu slučajnu žrtvu. Dužni smo da se suprostavimo svakom obliku nasilja i kriminala. Borba protiv kriminala mora biti prioritet“, poručio je Radović.

Kako je dodao, borba neće biti laka.

„Ali država će pobijediti, a ne kriminal“, poručio je Radović.

Prema njegovim riječima, cijeli tok događaja daje sjenku na dobre rezultate koje je policija imala u prethodnom periodu. „Danas vidimo da ti rezultati moraju biti još bolji i još efikasniji“.

Na pitanje novinara da li su, u vezi sa aktiviranjem eksploziva, priveli nekoga na saslušanje, Radović je kazao da je set obavještajnih podatak već duže vremena ukazivao da je obračun OKG grupa u toku.

„Imali smo obavještajne podatke da može doći do ovoga. Nažalost, ostvarilo se“, rekao je Radović.

On je pozvao sve donosioce odluka, „političare u Vladi, poslanike u Skupštini, sve do posljednjeg službenika Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije“ da daju svoj konkretan i maksimalan doprinos.

„Ovaj dan ne smije više nikad da se ponovi“, naveo je Radović, dodajući da je naložio angažovanje kompletnog sastava, sa svim raspoloživim ljudstvom radi preduzimanju svih zakonom predviđenih mjera, kako bi isporučili konkretne rezultate.

Kako je kazao, razumiju uznemirenost građana, posebno jer postoje slučajne žrtve.

Pomoćnih direktora Uprave policije za Sektor za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović kazao je da su osobe koje su učestvovale u izvršenju ovog krivičnog djela, u određenom periodu pratile navike oštećenih.

Oni su, kako je objasnio, koristili prednost u odnosu na njihova specijalna vozila sa blindom pomoću kojih su pokušavali da se zaštite od djelovanja suprostavljenih kriminalnih grupa.

Improvizovana eksplozivna naprava je, kako je kazao Ščepanović, postavljena na stablu, na visini od sedam metara.

Prema riječima Šćepanovića, sumnjaju da je eksploziv aktiviran putem daljinskog upravljača u pravcu četiri osobe koje su ulazile u Sportski centar, među kojima se nalazila i slučajna prolaznica koja je povrijeđena.

Šćepanović je kazao da su u posljednje vrijeme imali brojne aktivnosti usmjerene na djelovanje OKG, a posebno posvećene Cetinju, jer su, kako je rekao, u posljednjih pola godine do godine, na osnovu obavještajnih podataka, zaključili da je došlo do usložnjavanja bezbjednosne situacije u tom gradu.

„Bez obzira na ovu posljedicu, službenike Sektora za borbu protv kriminala i cjelokupne Uprave policije, ovo neće spriječiti i nastavljamo intenzivne aktivnosti u borbi protiv kriminala“, rekao je Šćepanović.

On je istakao da se radi o složenom djelu krivičnom djelu koje, kako je naveo, zahtijeva mjere posebnog zahvata, podsjećajući da su za rasvjetljavanje najteža djela koja uključuju eksplozivne materije.

Šćepanović je kazao da prikupljaju obavještenja, kao i da su u toku pretresi.

Kako je dodao, nadaju se da će to krivično djelo rasvijetliti u određenom vremenskom periodu.

Šćepanović je poručio građanima da se osjećaju sigurnim.

„Uprava policije ulaže snažne i dodatne napore i biće pouzdan partner“, naveo je Šćepanović.

Na pitanje novinara da li smatra da je nedonošenje prvostepenih odluka nakon zakonom predviđenog perioda za pritvor, doprinijelo povećanju rizika jer se veliki broj osoba našao na slobodi, Šćepanović je ukazao na značaj zajedničkog rada svih grana vlasti.

„Službnici Uprave policije, u koodrinaciji sa tužilačkom organizacijom, ulažu ogromne napore na stvaranju povoljnog bezbjednosnog ambijenta i procesuiranja odgovornih osoba“, rekao je Šćepanović.

Kako je dodao, jedna od osoba koje su danas stradale, je u posljednjim aktivnostima Sektora za brobu protiv kriminala bila procesuirana i nalazila se u pritvoru, ali je nakon isteka zakonom predvuđenog pritvora, puštena na slobodu.

On je kazao da nedonošenje pravosudne presude u zakonskom roku može dodatno usložniti bezbjednosnu situaciju.

„Ne komentarišem sudske odluke, već upozoravam sve nadležne organe da kroz inkluzivni način i mehanizme pokažemo institucionalno djelovanje jer u borbu protiv kriminala moraju biti sve grane vlasti uključene“, poručio je Šćepanović.

Viša državna tužiteljka Danka Ivanović Đerić kazala je da će Tužilaštvo preuzeti sve mjere iz svoje nadležnosti.

Ona je rekla da su, tokom uviđaja, izuzeti brojni tragovi koji će biti predvet vještačenja, kao i da je naložena obdukcija osoba koje su izgubile život.

„Od Uprave policije očekujem posvećenost i saradnju, kao i do sada, sve u cilju da dođemo do izvršilaca koji će, nadam se, biti adekvatno kaženjeni“, rekla je Ivanović Đerić.

