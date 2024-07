Radovanić: Signal da nas ova politička garnitura ne može uvesti u EU

Podgorica, (MINA) – Proglašenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poslanika Milana Kneževića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečića za nepoželjne osobe u Hrvatskoj jasan je signal da ta politička garnitura ne može uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju (EU), ocijenili su iz Građanskog pokreta URA.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova danas je, notom koja je upućena crnogorskoj Ambasadi u Zagrebu, obavijestilo Crnu Goru da su Mandić, Knežević i Bečić proglašeni nepoželjnima u Hrvatskoj.

Generalni sekretar URA-e Mileta Radovanić u saopštenju je naveo da je zabrana ulaska u Hrvatsku, zemlju članicu EU, Mandiću, Bečiću, koji je do prije par dana bio zadužen za vanjsku politiku, kao i Kneževiću, jasan signal da ta politička garnitura ne može uvesti Crnu Goru u Uniju.

Prema njegovim riječima, premijer Milojko Spajić i Mandić su u potpunosti ugrozili evropski put Crne Gore i doživjeli fijasko na spoljnopolitičkom planu.

Radovanić je ocijenio da je pogubna politika parlamentarne većine i Vlade definitivno pokvarila dobrosusjedske odnose, nešto po čemu je Crna Gora bila prepoznata, “pa smo došli na korak od potpunog prekida diplomatskih odnosa sa državom članicom EU”.

“Imajući u vidu “Frankenštajn” vladu sa više resora nego što ima stolica u zgradi, ostaje jedino nejasno da vidimo ko će od raznih ministara i potpredsjednika zapravo odgovoriti Hrvatskoj. Bilo bi dobro da podnesete ostakve kako ne biste opterećivali naš EU put”, naveo je Radovanić.

