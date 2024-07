Radionice o sigurnosti djece na internetu za učenike svih crnogorskih škola

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i kompanija MTEL potpisali su danas Memorandum o saradnji kojim je predviđena organizacija edukativnih radionica o sigurnosti djece na internetu za učenike svih crnogorskih škola.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Memorandum su potpisali resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović i izvršni direktor MTEL-a Zoran Milovanović, a cilj je unapređenje obrazovanja u Crnoj Gori.

„Memorandumom je predviđena organizacija edukativnih radionica o sigurnosti djece na Internetu, što će biti prioritet u narednom periodu, kako bi učenici u svakom trenutku mogli da koriste potpuno bezbjedno prednosti koje pružaju moderne tehnologije u obrazovanju“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, radionice o bezbjednosti na internetu biće održane u svim školama na teritoriji Crne Gore.

„Saradnja Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i kompanije MTEL podrazumijeva i kontinuirano organizovanje besplatnih edukativnih radionica u prostorijama Digitalne fabrike“, kazali su iz Ministarstva.

Kako se dodaje, radionice će tretirati tematiku 3D štampe i 3D modelovanja, robotike i programiranja.

„To će biti prilika za učenike iz cijele države da se edukuju o profesijama budućnosti“, kazali su iz Ministarstva i dodali da je predviđena i organizacija startup akademija, kao i organizovanje takmičenja učenika srednjih škola.

Iz Ministarstva su podsjetili da je kompanija MTEL ranije donirala setove robota za pet osnovnih škola, kako bi učestvovali na takmičenju o robotici.

Kako se navodi u saopštenju, ovo je drugi memorandum Vladinog resora i MTEL-a, a prvim, koji je potpisan 2015. godine, predviđeno je da ta kompanija obezbjeđuje besplatan internet za sve škole u Crnoj Gori do 2025. godine.

