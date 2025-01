Rađenović: Bezbjednosni sektor asistirao atmosferi bezvlašća u Budvi

Podgorica, (MINA) – Čitav bezbjednosni sektor, kojim rukovode predstavnici Demokrata, svojim ponašanjem asistirao je atmosferi bezvlašća u petak u Budvi, kazao je predsjednik budvanskog odbora Građanskog pokreta URA Blažo Rađenović.

Rađenović je, kako je saopšteno iz URA-e, rekao da pukom srećom, verbalni sukobi i koškanja na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine (SO) Budva u petak nijesu prerasli u fizičke obračune, iako se, kako je kazao, šetalo po samom vrhu žileta.

“O čemu govorim, znaju najbolje odbornici, novinari, zaposleni u Opštini, građani koji su bili prisutni u i oko zgrade Opštine, kao i četvorica policijskih službenika u civilu”, kazao je Rađenović.

Rađenović je istakao da je jasno da je čitav bezbjednosni sektor, kojim rukovode predstavnici Demokrata, svojim ponašanjem asistirao atmosferi bezvlašća, pružajući direktnu podršku pojedinim akterima da nastave sa pokušajima destabilizacije.

“U evidentnoj koordinaciji političkog saveza (Andrija) Mandić-(Milojko)Spajić- (Aleksa)Bečić, sinoć je orkestrirano sprovođenje lokalnog puča, s ciljem da se onemogući uspostavljanje funkcionalne Skupštine i izbor njenog legitimnog predsjednika u punom mandate”, kazao je Rađenović.

On je naveo da se sve to dešava pod izgovorom „samo da se ne vrati Demokratska oartija socijalista (DPS)“.

“Iako je DPS više od osam godina van lokalne vlasti, dok je Budva u katastrofalnom stanju”, rekao je Rađenović.

Prema njegovim riječima, da stvar bude apsurdnija, sve je rađeno uz prisustvo državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dragane Kažanegre Stanišić.

“Budva im, očigledno, ne znači ništa više od prolazne političke igre, što su pokazali i brojnim stranačkim imenovanjima u državnim institucijama. Gotovo svi lokalni predstavnici partija koje čine 44. Vladu zauzeli su pozicije, dok paralizuju rad Skupštine opštine”, poručio je Rađenović.

On je dodao da je dodatnu poruku o tome koliko im je stalo do stabilnosti lokalnih institucija poslao i novoimenovani direktor Regionalnog vodovoda Krsto Radović.

Radović je, kako je kazao Rađenović, sad u narodu poznat kao “inženjer kulinarstva” i koji je sinoć bio prisutan, očigledno s namjerom da dodatno “zakuva čorbu”.

Rađenović je poručio da su se oni zajedno sa građanima borili protiv “kriminalno-korupcionaškog DPS-a”.

“Ali ne da bi doveli na vlast političke aktere poput Demokratskog fronta, Pokreta Evropa sad i Demokrata, koji sistematski uništavaju šanse za izgradnju funkcionalnih institucija, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou”, rekao je Rađenović.

On je dodao da su upravo iz tog razloga izašli na izbore u novembru prošle godine.

“Gdje je antivladina platforma dobila povjerenje od čak 63,16 odsto izašlih građana”, rekao je Rađenović.

On je kazao da im je dužnost da sprovedu izbornu volju građana.

“I to ćemo učiniti, bez obzira na opstrukcije i sabotaže saveza Mandić-Spajić-Bečić. Neka znaju da će za svaku posljedicu ovakvog ponašanja oni direktno odgovarati pred građanima”, kazao je Rađenović.

On je podsjetio javnost da trenutno u Budvi imaju blokadu lokalne samouprave.

“Sva preduzeća su u v.d. stanju, nemamo predsjednika SO, nemamo izglasan budžet, plan investicija, niti plan privremenih objekata”, kazao je Rađenović.

On je kazao da je najjednostavnije reći da je grad paralizovan.

“Vrijeme je da se prestane sa destruktivnim ponašanjem i pokaže odgovornost prema građanima”, zaključio je Rađenović.

