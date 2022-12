Rade na identifikaciji adresa sa kojih su upućene dojave

Podgorica, (MINA) – Policija preduzima sve aktivnosti kako bi identifikovala IP adrese sa kojih su upućeni mejlovi preko kojih su stigle dojave o postavljenim bombama, saopšteno je iz Uprave policije.

Na mejl adrese više škola u Crnoj Gori danas su pristigle dojave o postavljenim bombama u tim ustanovama.

Iz policije su kazali da se radi zaštite bezbjednosti svih učenika i nastavnog osoblja u svim školama koje su pomenute u dojavama sprovodi evakuacija, i da će njihovi službenici detaljno pregledati te ustanove.

„Policija preduzima sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije IP adresa sa kojih su upućeni sporni mejlovi“, navodi se u saopštenju.

