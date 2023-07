Protiv HPV-a vakcinisano pet hiljada djevojčica

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, zaključno sa srijedom, pet hiljada djevojčica vakcinisano protiv humanog papiloma virusa (HPV), saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su kazali da dosadašnji tok HPV vakcinacije u Crnoj Gori protiče dobrom dinamikom.

„Podsjećamo da su trenutno primarna ciljna grupa djevojčice uzrasta od devet do 14 godina i među svim vakcinisanima je upravo oko 95 odsto djevojčica iz te uzrasne grupe“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz IJZ-a, u prvoj grupi sa kojom su započeli vakcinaciju, a to su djevojčice uzrasta devet godina – rođene 2013. godine, trenutni obuhvat vakcinacijom je 30,2 odsto.

Oni su kazali da je to za prvu godinu dobar rezultat, posebno imajući u vidu da je HPV vakcina jedina u redovnom kalendaru u Crnoj Gori koja za sada nije obavezna.

Iz IJZ-a su naveli da su u toj ciljnoj grupi najbolje rezultate postigle Berane – 52,8 odsto, Cetinje – 46,5 odsto, Ulcinj – 36,6 odsto, Rožaje – 35,7 odsto, Herceg Novi – 35 odsto, Budva – 34,3 odsto, Podgorica – 33,3 odsto i Danilovgrad 33 odsto.

„Najmanji obuhvat, kada su u pitanju opštine koje imaju svoj dom zdravlja, zabilježen je u Baru – 13 odsto, Andrijevici – 13,3 odsto i Pljevljima – 20 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nizak odaziv registrovan na Žabljaku, u Šavniku, Plužinama i Petnjici.

Iz IJZ-a su rekli da sva istraživanja i iskustva iz svijeta pokazuju da je snaga preporuke izabranog doktora za djecu ključna u donošenju odluke o vakcinaciji.

„Sa obzirom na to menadžmenti domova zdravlja moraju raditi na tome da se otkriju razlozi slabijih rezultata kod dijela timova izabranih doktora za djecu, i da se motivišu da se ti rezultati poprave“, kaže se u saopštenju.

Sa druge strane, kako su naveli iz IJZ-a, potrebno je da se istaknu i stimulišu timovi koji su postigli odlične rezultate, kako bi naporan rad i dobri rezultati bili prepoznati, priznati i nastavljeni.

„Tokom jednog vikenda u maju i dva u junu IJZ je, u saradnji sa domovima zdravlja i uz podršku Ministarstva zdravlja, organizovao vanrednu vakcinaciju podržanu slanjem SMS poruka roditeljima djevojčica koji su imali validan broj mobilnog telefona u elektronskom sistemu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ta akcija dovela do vakcinacije više od 1,2 hiljade djevojčica za samo tri vikenda.

„Nažalost, u elektronskom kartonu svake pete djevojčice uzrasta od devet do 14 godina ne postoji validan broj telefona roditelja, tako da roditelji te djece nijesu ni obavješeni o mogućnosti vanredne vakcinacije“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da se, takođe, u pojediničanim slučajevima dešavalo da je unešen pogrešan broj, pa su poruke dobijali roditelji koji nemaju ćerke za koje je predviđena vakcinacija.

Do te greške je, kako su dodali, dolazilo ako je u Domu zdravlja unešen pogrešan broj, ili je broj telefona u međuvremenu promijenjen.

„Trudićemo se da smanjimo broj sličnih grešaka, ali ih ne možemo u potpunosti izbjeći i ovim putem se izvinjavamo onima koji su dobili, ili će u narednom periodu dobijati poruke, a nemaju djecu predviđenu za HPV vakcinaciju“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da će kampanja pozivanja tim putem biti nastavljena početkom školske godine 2023/24.

„Trudićemo se i da SMS poruke postavnu redovan sistem podsjećanja roditelja za vakcinaciju djece. Pozivamo roditelje da povedu djecu kod svojih izabranih pedijatara i da ih vakcinišu, jer to mogu učiniti i tokom jula i avgusta“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS