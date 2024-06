Protestno pismo FCCG zbog izostanka podrške filmu o otmici u Štrpcima

Podgorica, (MINA) – Grupa od pet nevladinih organizacija (NVO) uputila je protestno pismo rukovodstvu Filmskog centra Crne Gore (FCCG), sa zahtjevom da obrazlože zašto nijesu podržali projekat Čovjek koji nije mogao šutjeti, reditelja Nemanje Slijepčevića, dobitnika Zlatne palme na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu.

NVO su pismo uputile direktorici FCCG, Aleksandri Božović, i predsjedniku Savjeta FCCG, Edinu Jašaroviću.

Iz NVO su ukazali da su producent iz Srbije Miloš Avramović, crnogorski reditelj Dragutin Đurović i crnogorski glumac Momčilo Otašević stručni konsultanti koji nijesu smatrali da projekat koji u fokusu ima ratni zločin otmice putnika iz voza u Štrpcima iz februara 1993. godine, u kojem su ubijena i osmorica crnogorskih državljana, treba da dobije finansijsku podršku.

Kako su naveli u saopštenju, Savjet FCCG, na čijem čelu je Jašarović, usvojio je jednoglasno predlog stručnih konsultanata.

Članovi Savjeta su i poslovna psihološkinja i novinarka Irena Tatar, glumac Slaviša Čurović, književnik i televizijski autor Bogić Rakočević, i članica ispred FCCG Danijela Radulović.

“Prema Pravilniku o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela, stručne konsultante za filmsku djelatnost predlaže direktor FCCG, imenuje ih Savjet FCCG, koji i usvaja odluku o njihovim predlozima za finansiranje projekata”, navodi se u saopštenju.

Iz NVO su ukazali da FCCG ranije nije podržao ni film Quo Vadis Aida?, rediteljke Jasmile Žbanić, koji obrađuje temu genocida u Srebrenici, a koji je osvojio priznanja na međunarodnim festivalima i bio nominovan za Oskara.

Oni su pitali FCCG da li je neprepoznavanje tih filmskih projekata posljedica uvjerenja suprotstavljenih poštovanju ljudskih prava i patnji žrtava ratnih zločina, ili postoji neki drugi razlog za, kako su rekli, propuste da se podrže ta djela vrhunskog kulturno-istorijskog značaja.

“Očigledan je nedostatak senzibiliteta prema umjetničkim djelima koja imaju potencijal da osvijeste društvo, podstaknu na suočavanje sa ratnom prošlošću i obezbijede uslove za pomirenje i trajni mir na Balkanu”, kaže se u saopštenju.

Iz NVO su rekli da govoriti o ratu kroz umjetnost predstavlja dragocjen način da se istina sačuva od zaborava i stigne do većeg broja ljudi, pogotovo mlađih generacija, a da bi FCCG trebalo da podržava upravo takve projekte.

Oni su kazali da očekuju obavještenje o tome što će biti učinjeno da se takvi propusti više ne dešavaju.

Protestno pismo uputile su Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava i Udruženje “Štrpci – Protiv zaborava”.

