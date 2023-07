Prošle školske godine nastavu pohađalo preko 500 djece iz Ukrajine

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je više od 500 djece iz Ukrajine pohađalo škole tokom nastavne 2022/2023. godine, dok je skoro 40 visokoškolaca iz te države studiralo na crnogorskim univerzitetima, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Kako su kazali iz tog Vladinog resora, u toku nastavne 2022/2023. godine vaspitno-obrazovni proces pratilo je više od 500 djece, od kojih preko 200 ima status raseljenih lica.

Iz Ministarstva su agenciji MINA rekla da, prema podacima iz njihovog informacionog sistema MEIS, najviše ukrajinske djece pohađa nastavu u školama na primorju, i to u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Kotoru.

“Kada su u pitanju visokoškolci, na Univerzitetu Crne Gore studiraju dva studenta iz Ukrajine, dok je uposleno pet profesora Ukrajinaca. Na Univerzitetu Donja Gorica nastavu pohađa 19 studenta iz Ukrajine, a na Adriatiku 18”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da nemaju konačne podatke o broju upisane ukrajinske djece u prvi razred za školsku 2023/2024. godinu.

Iz Ministasrtva prosvjete su naveli da je osmišljen plan podrške, smjernice za uključivanje i za vrednovanje i ocjenjivanje, kao i da je prilagođen protokol za posmatranje djece sa smetnjama u razvoju.

“Realizovane su radionice za podršku programa mentalnog zdravlja za preko 180 učenika. Dopunsku nastavu crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika kao nematernjeg pohađalo je 200 učenika, a održano je oko 850 časova”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da je u školama održano preko 1,95 hiljada časova dopunske i dodatne nastave za sve nastavne predmete, koje je pohađalo preko 300 učenika.

Kako su naveli iz Ministarstva, realizovano je preko 720 časova slobodnih aktivnosti u kojima je učestvovalo oko 260 učenika iz Ukrajine.

Iz Ministarstva su kazali da je u školske timove za integraciju djece iz Ukrajine uključeno više od 270 nastavnika i realizovano preko 190 aktivnosti.

“Kao podrška učenicima angažovana su četiri ukrajinska nastavnika koji su realizovali oko 60 časova”, dodali su iz Ministarstva.

Oni su ukazali da su u toku sastanci sa roditeljima ukrajinske djece, koji se realizuju u saradnji sa UNHCR-om i UNICEF-om, a na kojima se roditelji bliže upoznaju sa školskim sistemom u Crnoj Gori, uslovima upisa u školu, kao i podrškom koju djeca imaju u školama.

Iz Ministarstva su rekli da je već održan sastanak u Baru, a planirani su i u Herceg Novom, Budvi i Podgorici.

