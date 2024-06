Pronađeno tijelo čovjeka koji se utopio u Zeti

Podgorica, (MINA) – Ronioci Regionalnog ronilačkog centra Bijela pronašli su beživotno tijelo čovjeka koji je danas stradao u Zeti, u mjestu Vranjske njive.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela kazao je agenciji MINA da su, nakon kraće pretrage, ronioci pronašli tijelo.

“Tijelo smo pronašli na četiri metra (m) dubine na oko 200 m od mjesta nesreće”, rekao je Mijajlović.

