Promovisanje naučno dokazanih činjenica ključno za suzbijanje dezinformacija

Podgorica, (MINA) – Edukacija, komunikacija sa građanima i promovisanje naučno dokazanih činjenica, ključni su za suzbijanje dezinformacija o vakcinaciji, i u toj borbi zdravstvene vlasti ne smiju biti usamljene, saglasni su u Institutu za javno zdravlje (IJZ) i platformi Raskrinkavanje.

Iz IJZ-a su agenciji MINA kazali da je za građane važno da informacije traže na pravom mjestu, a to su zdravstvene institucije, prije svega Institut, u kojima rade ljudi koji su sav profesionalni radni vijek posvetili borbi protiv zaraznih bolesti, rizikujući svoje i živote članova porodice da bi zaštitili cjelokupnu društvenu zajednicu.

Svaka vrsta borbe protiv zarazne bolesti, kako su poručili, zahtijeva širok društveni odgovor i aktivnosti svih segmenata društva, ne samo zdravstvenih i Vladinih institucija, već i nevladinog sektora, profesionalnih, medijskih udruženja, akademskog i prosvjetnog nivoa zajednice.

Glavni i odgovorni urednik portala Raskrinkavanje.me, Darvin Murić, rekao je agenciji MINA da zdravstvene vlasti mogu da se izbore sa dezinformacijama koje se tiču imunizacije, prije svega, kroz komunikaciju i edukaciju građana, ali da ne smiju biti usamljene u tome.

„Nije posao doktora i naučnika da se bore protiv dezinformacija, to treba da regulišu oni koji se bave medijima i regulacijom na internetu a, prije svega, političari moraju da stvore preduslove kroz izmjene medijskih zakona i Krivičnog zakonika“, naveo je Murić.

Iz IJZ-a su kazali da su Akcionim planom za poboljšanje obuhvata rutinskom imunizacijom, koji je usvojila Nacionalna komisija za rutinsku imunizaciju formirana od Ministarstva zdravlja, predviđene mjere za borbu protiv dezinformacija.

Taj proces, kako su dodali, biće dugotrajan i za njega je neophodna, osim profesionalne detaljne pripreme, i edukacija.

„Aktivnosti u ovom polju se svakodnevno sprovode kontaktima sa medijima, kao i saopštenjima i informacijama postavljenim na internet stranicama IJZ-a i drugih zdravstvenih ustanova, ali taj pasivan vid borbe potrebno je nadograditi aktivnim, kroz jasno definisanu kampanju koja bi uključivala i društvene mreže“, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da su njihovi ljekari odgovorili na sve upite koje su postavili mediji i građani.

„Naša vrata su uvijek otvorena za svakoga ko ima bilo kakvu dilemu i pitanje u vezi sa temana koje su pomenute, a tiču se imunizacije uopšte, ali i pandemije i vakcinacije protiv COVID-19“, poručili su iz IJZ-a.

Kako su dodali, medijski prostor i adekvatno prenijeta informacija, jedan su od ključnih mehanizama kojima se postiže bolje edukavano stanovništvo.

Istraživanje, koje je za potrebe Centra za demokratsku tranziciju sprovela agencija Damar, pokazalo je da trećina građana Crne Gore vjeruje da vakcina protiv COVID 19 izaziva bolesti i smrt i da je pandemija koronavirusa izmišljena.

Rezultati tog istraživanja su, smatra Murić, zabrinjavajući, ali ne i iznenađujući.

Prema njegovim riječima, činjenica da trećina građana smatra da vakcina protiv COVID-19 izaziva bolesti ili ubija ukazuje na rasprostranjenost i učinkovitost dezinformacija, ali i izostanak akcije nadležnih organa koji su dopustili da antivakserske dezinformacije „divljaju“, kako na društvenim mrežama, tako i u javnom prostoru.

„Rezultati istraživanja, poput ovih u vezi sa COVID-19 i onoga da skoro 70 odsto građana smatra da su dezinformacije problem, očigledan su poziv nadležnima da konačno krenu u borbu protiv dezinformacija“, istakao je Murić.

On je, odgovarajući na pitanje da li je u Crnoj Gori učinjeno dovoljno kada je u pitanju borba protiv dezinformacija o vakcinaciji protiv COVID 19, kazao da osim onoga što je radio IJZ, nijesmo vidjeli odlučnu akciju države kako bi se suzbile dezinformacije o pandemiji i vakcinaciji.

„Ni ljudi koji su tada bili na najbitnijim funkcijama u državi nijesu doprinijeli svojim primjerom i ponašanjem, već smo imali tvrdnje o čudnovatom rastu antitijela i vakcinacije koje niko nije vidio“, dodao je Murić.

Upitan šta mogu biti ključni razlozi iracionalne sklonosti građana dezinformacijama, on je rekao da u Raskrinkavanju smatraju da je jedan od ključnih razloga to što građani nijesu adekvatno zaštićeni od lažnih narativa i dezinformacija.

„Svakako, ono što lično mogu da kažem je da je to sigurno i rezultat straha. Živjeli smo u neizvjesnim vremenima tokom vrhunca pandemije, nije se toliko znalo o virusu, svi smo bili preplašeni i skloni da povjerujemo u bilo šta što nam nudi neku sigurnost“, kazao je Murić.

Kako je naveo, podatak da svaki četvrti građanin Crne Gore kaže da je u posljednjoj godini povjerovao u dezinformaciju jednom sedmično, a svaki deseti jednom dnevno, govori da smo ranjivi na dezinformacije.

Murić je rekao da iz ugla građanina to nije čudno, jer se sada dezinformacije pakuju tako da je u njih lako povjerovati.

To se, kako je dodao, dešava svima, pa čak i onima koji se bave njihovim analiziranjem.

„Nije rijetkost da u nešto povjerujemo, pa da nakon pretrage ustanovimo da je u pitanju neistina. Ovo govori i o rasprostranjenosti problema, koliko god su građani sposobni da filtriraju, dezinformacija ima toliko da jednostavno neke moraju da vam prođu „ispod radara““, naveo je Murić.

On je ukazao da su dezinformacije veći problem u društvima u kojima postoje pukotine, odnosno podijeljenost.

„Njih je u stabilnim društvima znatno manje. I sigurno je da u crnogorskom društvu, gdje već duže vladaju tenzije, dezinformacije mogu imati veće i opasnije posljedice“, rekao je Murić.

Upravo zbog toga je, kako je poručio, potrebna hitna reakcija nadležnih i ne smije se čekati „iskra koja će zapaliti vatru“.

Upitan koje su to najčešće dezinformacije na koje je platforma Raskrinkavanje nailazila, Murić je rekao da su česti bili navodi da vakcina izaziva sterilitet, trombove, probleme sa srcem, a sve, naravno, bez ikakvog dokaza.

Kako je kazao, u posljednje vrijeme trend je da se svaki smrtni slučaj pokuša povezati sa vakcinom, naročito kada su u pitanju poznate ličnosti poput sportista, muzičara, novinara.

„Tako smo imali slučajeve da se za čovjeka od 80 i više godina tvrdi da je iznenada preminuo od vakcine“, naveo je Murić.

Dezinformacije o pandemiji koronavirusa i vakcinaciji, kako je kazao, dominantno su se širile putem društvenih mreža, ali je dobar dio njih završavao na marginalnim portalima.

„Tradicionalni mediji su položili ispit. Osim povremenog prenošenja dezinformacija, što je bio rezultat izostanka provjere i potrebe za brzim izvještavanjem, nije bilo slučajeva da su dezinformacije poticale iz takvih redakcija“, istakao je Murić.

Iz IJZ-a su kazali da su, tokom prethodne tri godine pandemije, javno zdravstveni radnici dokazali da imaju dovoljan nivo znanja da se izbore sa svim iznenađenjima koje nam je svaki novi soj uzročnika donosio.

To je, kako su dodali, potvrđeno brojnim posjetama međunarodnih partnera, kao i edukacijama koje je IJZ sprovodio prema medicinskim i prosvjetnim radnicima, medijima i građanima uopšte.

„Međutim, ozbiljnost situacije i obim aktivnosti prevazilaze ljudske kapacitete sa kojima raspolažemo, stoga je neophodno zaposliti još veći broj radnika koji će raditi na prevenciji i kontroli, prije svega, zaraznih bolesti“, naveli su iz IJZ-a.

Kako su rekli, tek povećanjem ovih kapaciteta, uz edukacije i obuke i ostalih elemenata društva, biće moguće izboriti se sa ovakvom vrstom problema.

„U tom smislu, u toku je izgradnja Operativnog Centra za javozdravstvene prijetnje u okviru IJZ-a, što bi bila osnova za nadogradnju kroz uspostavljanje Škole terenske epidemiologije u saradnji sa Robert Koh Institutom iz Berlina, Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), uz nesebičnu pomoć i donaciju Evropske unije“, kazali su iz IJZ-a.

Oni su naveli da bi na ovaj način obučili dovoljan broj osoba za neke buduće javnozdravstvene prijetnje u okviru Crne Gore, ali i uspostavili centar za ovakav vid treninga za cjelokupni Zapadni Balkan.

„Jedan od bitnih aktivnosti i stečenih znanja kroz taj centar bila bi i borba sa “infodemijom”“, dodali su iz IJZ-a.

Oni su kazali da su zdravstvene vlasti i ustanove, naročito one koje se bave javnim zdravljem, tokom pandemije COVID-19 pokazale vanredne napore za nabavku vakcina i uspostavile sistem “hladnog lanca”.

To je, kako su rekli iz IJZ-a, iziskivalo naročito stručno znanje, s obzirom na to da su se zdravstveni sistemi prvi put u modernoj zdravstvenoj istoriji susreli sa tako velikom pandemijom i karakteristikama uzročnika, kao i velikim brojem vakcina različitih proizvođača i zahtjeva za transport, čuvanje i apliciranje.

Oni su naveli da su zadovoljni svim obavljenim procesima, ali da obuhvat imunizacijom nije bio na nivou ekonomski razvijenih zemalja Evrope.

Razlozi su, kako su rekli, mnogobrojni.

„Sem kasnije započete vakcinalne kampanje, uzrokovane nedostupnošću vakcina na tržištu, problemima u finansiranju i sprovođenju kampanje imunizacije zbog enormnih troškova nacionalne ekonomije uzrokovane pandemijom, nedovoljnog rada na popularizaciji vakcinacije na lokalnom nivou, društveno-političkih zbivanja, svakako su nedovoljna informisanost građana, dezinformacije, prije svega, putem društvenih mreža i antivakserske teorije zavjere, uticale na slabiji obuhvat“, naveli su iz IJZ-a.

Oni su dodali da zemlje iz regiona i cijele jugoistočne i istočne Evrope nijesu imale zadovoljavajući obuhvat, što ukazuje i na neke kultorološke specifičnosti tih država.

„Sveobuhvatno kao rezultat smo imali obuhvat imunizacijom vakcinom protiv Covid-19 koji je sada na oko 62 odsto odrasle populacije što je, spram problema sa kojima se susreo zdravstveni sistem Crne Gore, očekivano“, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da se ne mogu zato okriviti samo uticaj dezinformacija, lažnih vijesti o vakcinaciji i antivakserske teorije zavjere, već da je prije to kumulativni rezultat svih faktora.

Kako su naveli, nakon tri godine COVID pandemije, osjeća se zamor stanovništva informacijama o toj zaraznoj bolesti.

Iz IJZ-a su rekli da se to poklapa sa sve manjim brojem oboljelih, preminulih, kao i lakšim simptomima oboljevanja, što je uzrokovano mutacijama samog uzročnika koji, čini se, zatvara svoj prirodni ciklus.

Oni su istakli da, ipak, opuštanja nema i ne smije biti u zdravstvenom sektoru, naročito među profesionalcoma koji vrše nadzor.

„Rezultat smanjenih obuhvata imunizacijama usljed lažnih vijesti ili aktivnosti antivakserskih udruženja, detektovan je kod vakcinacija protiv nekih drugih zaraznih bolesti, kao što je slučaj sa MMR vakcinacijom“, podsjetili su iz IJZ-a.

Oni su poručili da zdravstvenim radnicima preostaje da se bore i promovišu naučno dokazane činjenice, koje često nijesu prijemčive široj populaciji, ali otkrivaju jednu bitnu činjenicu, a to je da vakcine spašavaju živote.

Opštine sa najvećim obuhvatima kada je u pitanju COVID-19 vakcinacija su Kotor, Podgorica, Cetinje, Tivat i Kolašin, dok je najmanji odziv zabilježen u Petnjici i Gusinju.

Iz IJZ-a su kazali da se u opštinama u kojima je zabilježen smanjen obuhvat imunizacijom i vakcinom protiv Covid-19 sprovode aktivnosti u okviru Karavana imunizacije, programa finansiranog od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, pod okriljem Ministarstva zdravlja i tehničkom podrškom i koordinacijom SZO, IJZ i Doma zdravlja Glavnog grada.

„Cilj aktivnosti je da u neposrednom kontaktu sa građanima predstavimo sve blagodeti i koristi koje građani mogu dobiti vakcinacijom MMR, HPV ili vakcinama protiv gripa i COVID-19“, naveli su iz Instituta.

Te aktivnosti su, kako su kazali, do sada sprovedene u Budvi, Nikšiću, Bijelom Polju i Ulcinju, a planiraju se u još par gradova do kraja marta.

„Pozivamo građane da se i tim putem informišu neposredno kod zdravstvenih profesionalaca o svim zbunjujućim, ili informacijama koje u njima izazivaju bilo kakvu sumnju. Tu smo da vam objasnimo zašto su vakcine najbolja odluka za vašu djecu i vas lično, što se oslikava u sloganu kampanje “Udahni zdravlje!”, poručili su iz IJZ-a.

Zaključno sa 21. martom ove godine ukupno je dato 686,75 hiljada doza vakcina protiv COVID-19, od kojih je 293.894 prvih, 286.090 drugih, 103.131 trećih, 3.462 četvrtih i 173 petih doza.

Od punoljetnog stanovništva jednu dozu dobilo je 61,3 odsto, dvije 59,7 odsto, tri 21,5 odsto, četiri 0,7 odsto i pet doza 0,04 odsto stanovnika.

U odnosu na ukupan broj stanovnika, prvom dozom vakcinisano je 47,3 odsto građana, sa dvije doze 46,1 odsto, sa tri 16,6 odsto, sa četiri 0,6 odsto i sa pet doza 0,03 odsto.

Iz IJZ-a su pozvali osobe starije životne dobi, naročito iznad 65 godina, kao i one sa hroničnim bolestima ili imunodeficijentne osobe, da se vakcinišu protiv COVID 19, s obzirom na to da je najveći broj ljudi sa težim simptomima, hospitalizacija i, nažalost, smrtnih ishoda zabilježen upravo u tim populacijama.

