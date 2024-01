Projekat WB PaCT doprinosi profesionalizaciji i modernizaciji policije

Podgorica, (MINA) – Projekat Partnerstvo Zapadnog Balkana protiv kriminala i terorizma (WB PaCT) značajan je za usavršavanje policijskih službenika, što doprinosi profesionalizaciji i modernizaciji policije, ocijenjeno je na forumu za stratešku saradnju, koji je održan u sjedištu EUROPOL-a u Hagu.

Iz Uprave policije saopštili su da je drugog dana foruma, a u okviru CEPOL projekta WB PaCT, delegacija policije, predvođena direktorom Zoranom Brđaninom, učestvovala na panelima o WB PaCT-u.

Oni su kazali da su na panelima predstavljena dostignuća projekta, kao i njegova naredna faza i predstojeće aktivnosti.

Kako su naveli iz policije, Brđanin i direktor Policijske akademije Vladimir Stanišić pozdravili su napore koje regionalni projekat WB PaCT ulaže u cilju jačanja kapaciteta zapadnobalkanskih zemalja u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

„Oni su naglasili značaj projekta za usavršavanje policijskih službenika, što nadalje doprinosi profesionalizaciji i modernizaciji policije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policijski službenik Odsjeka za međunarodnu operativnu saradnju Interpol-Europol-Sirene, Rajko Radojičić, detaljno prezentovao aktivnosti koje su realizovane kroz projekat WB PaCT i njegove benefite za crnogorsku policiju.

„Dodatno je događaj bio prilika za nekoliko bilateralnih susreta sa direktorima i zamjenicima direktora policija zemalja Zapadnog Balkana koje su učestvovale na Zajedničkom forumu, a sve u cilju unapređenja policijske saradnje, kako na bilateralnom, tako i regionalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se, nakon završenih aktivnosti u okviru dvodnevnog foruma, Brđanin sastao sa oficirom za vezu Uprave policije pri EUROPOL-u Nikolom Rogošićem, u kancelariji za vezu Crne Gore pri EUROPOL-u.

„Tom prilikom su, osim tema Zajedničkog foruma, sagledani i godišnji izvještaj oficira za vezu i predlozi iz izvještaja za unapređenje saradnje sa EUROPOL-om i sveukupno unapređenje kapaciteta Uprave policije, a posebno međunarodne operativne i strateške saradnje“, navodi se u saopštenju.

