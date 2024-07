Projekat izmiještanja korita rijeke Ćehotine od državnog značaja

Podgorica, (MINA) – Vlada je prihvatila predlog Ministarstva energetike i rudarstva da se projekat izmiještanja toka rijeke Ćehotine proglasi projektom od javnog interesa.

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović rekao je da je to odraz odgovornosti Vlade.

“To je bio neophodan gest iz razloga što je ovaj projekat zaista od najvećeg državnog značaja“, kazao je Mujović.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao da je projekat izmiještanja toka rijeke Ćehotine morao biti realizovan nekoliko godina unazad.

“Zbog činjenice da do toga nije došlo, danas smo u situaciji da smo došli praktično do krajnjih granica aktuelnog nalazišta uglja”, naveo je Mujović.

Mujović je dodao i da su se pojavile pukotine u toku rijeke Ćehotine koje prijete i ljudskim životima i daljem procesu eksploatacije.

On je poručio da se ne smije dalje čekati, kao i da se u proces realizacije izmiještanja toka rijeke Ćehotine mora krenuti po hitnoj proceduri.

Navodi se da je s tim u vezi, resorno Ministarstvo zajedno sa Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Sekretarijatom za zakonodavstvo, pribavilo nephodnu dokumentaciju kako bi projekat što prije bio realizovan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS