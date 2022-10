Proevropske partije ozbiljno da se pozabave ishodom izbora

Podgorica, (MINA) – Proevropske, sekularne i državotorne partije moraju ozbiljno da se pozabave ishodom lokalnih izbora, poručili su iz Građanske inicijative (GI) 21. maj.

U saopštenju, koje potpisuju predstavnici GI 21. maj Miodrag Živković, Ljubomir Filipović i Rade Bojović, navodi se da je epilog lokalnih izbora odraz politike koja je u posljednje dvije godine destabilizovala i provincijalizovala Crnu Goru.

Prema njihovim riječima, političke snage koje su finansijski i propagandno podržane sa strane i udružene sa domaćim trivijalnim i kratkovidim populistima osvojile su vlast u većini opština.

“Zato ćemo imati prilike da u nizu opština gledamo razuzdani politički cirkus kome već dvije godine svjedočimo na državnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Živković, Filipović i Bojović naveli su da je velikosrpska, putinofilska, klero-populistička i “zelena politika” dobila šansu da unazadi Glavni grad i dodatno destruira Budvu.

Prema njihovim riječima, tragikomično je bilo slušati partije koje čine aktuelnu parlamentarnu većinu kako im se predizborni programi svode na psihotične tirade o Demokratskoj partiji socijalista i trućanja o fiktivnim opštinskim perspektivama.

“U svakom slučaju, proevropske, sekularne i državotorne partije moraju da se ozbiljno pozabave ishodom ovih izbora”, kaže se u saopštenju.

Živković, Filipović i Bojović rekli su da nema sumnje da je katarzična programska i personalna rekonstrukcija, kao i jedinstvo državotvornih snaga preduslov za njihove buduće pobjede.

“A već sada evroatlantske i građanske snage moraju pokazati da im je stalo do što bržeg poraza grotesknih populista i klerikalizovane petokolonaške politike”, navodi se u saopštenju.

